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Hollanda Ukraynalı sığınmacıları göndermeye çalışıyor

Hollanda, sığınmacı kabul merkezlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle Ukraynalı sığınmacılara başka bir ülke bulmalarını önerdi. Ukraynalı sığınmacılara gönderilen mektupta, "Eğer bu mümkün değilse, başka bir ülkede şansınızı denemenizi tavsiye ederiz" ifadeleri öne çıktı.

11:59 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 12:04 - 23/08/2024 Cuma
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24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, binlerce insanın ölmesine milyonlarca Ukraynalının da ülkesinden ayrılmasına neden oldu.


Hal böyle olunca Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkeler, Ukraynalı göçmenlere kapılarını açtı.


Ancak savaşın devam etmesiyle Avrupa'nın da Ukraynalı göçmenlere tavrı değişti.


Yakın zamana kadar Hollanda’ya gelen Ukraynalı sığınmacılar, kalıcı bir yer bulana kadar Utrecht kentindeki geçici sığınmacı kabul merkezine başvurarak, burada bekliyorlardı.


Bu kapsamda Hollanda, sığınmacı kabul merkezlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle Ukraynalı sığınmacılardan kendilerine başka bir ülke bulmalarını istedi.


'Başka bir ülkede şansınızı denemenizi tavsiye ederiz'


Utrecht Güvenlik Bölgesi, Ukraynalı sığınmacılara birer mektup göndererek, kendilerine kalacak bir yer bulmalarını istedi.


Mektupta "Bu mümkün değilse başka bir ülkede şansınızı denemenizi tavsiye ederiz." dendi.


"Sığınmacı krizi yaşıyoruz"


Öte yandan konuyla ilgili konuşan Sığınma ve Göç Bakanı Göç Bakanı Marjolein Faber, artık Hollanda’nın yeni sığınmacı kabul edecek kapasitesi bulunmadığını belirterek, “sığınma krizi” ilan ettiklerini duyurdu.


Aşırı sağcı bakanın bu açıklaması ise tartışmalara neden oldu.


Çünkü Avrupa Birliği (AB) Komisyonu daha önce, “sağlam ve kanıtlanmış hukuki gerekçeler oluşmadan tek taraflı sığınmacı krizi ilan edemeyeceği” konusunda Hollanda’yı uyarmıştı.


Bakan Faber, hükümet içinden gelen uyarılar üzerine birkaç saat sonra sözlerini düzeltti.


Yasal olarak bir sığınmacı krizi bulunmadığını belirten Hollandalı bakan, toplumda böyle bir kaygı bulunduğunu söyledi.




#Hollanda
#sığınmacı
#Ukrayna
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