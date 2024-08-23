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Dünya

İzlanda'da yanardağ patlaması: Aralıktan bu yana 6'ıncı kez patladı

İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın Aralık 2023'ten beri altıncı kez patladığını duyurdu. Açıklamada, patlama sonrası oluşan çatlağın 3.9 kilometreye ulaştığı belirtildi.

11:01 - 23/08/2024 Cuma
DHA
Reykjanes Yarımadası
Reykjanes Yarımadası

İzlanda Meteoroloji Ofisi, dün yaptığı açıklamada Aralık 2023'ten bu yana beş kez patlayan yanardağın dün altıncı kez patladığını duyurdu. Açıklamada, patlamanın bölgede yaşanan bir dizi artçı deprem sebebiyle başladığı vurgulandı. Aralık ayında başlayan patlamalar sonucunda balıkçı kasabası Grindavik'e doğru lav akmış, yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmişti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, lavın bu kez balıkçı kasabasına doğru akmadığını ifade etti. İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, patlamanın etkisinin küçük bir alanla sınırlı olduğu ve hayati bir tehdit bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada, uçuşların da etkilenmediği belirtilirken, bölgenin yakınındaki ‘Blue Lagoon' isimli turistik jeotermal kaplıca geçici olarak kapatıldı.

#İzlanda
#Reykjanes Yarımadası
#Yanardağ
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