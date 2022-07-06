Dünya Hollandada çiftçi protestoları marketlere darbe vurdu Raflar bomboş kaldı
AVRUPA

Hollanda'da çiftçi protestoları marketlere darbe vurdu: Raflar bomboş kaldı

Hollanda'da tarım ve çevre politikaları nedeniyle sokağa çıkan çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Çiftçilerin traktörle yol kapama eylemleri tüm şiddetiyle sürerken protestolar marketleri vurdu. Ülkedeki kaos ortamı market raflarının bomboş kalmasına neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollandada çiftçi protestoları marketlere darbe vurdu: Raflar bomboş kaldı
Hollanda'da çiftçilerin gerçekleştirdiği grev sonrası marketlerde son durum görüntülendi.

Hollanda'da hükümetin tarım ve çevre politikalarını protesto eden çiftçilerin eylemleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün bölgenin önemli otobanlarını trafiğe kapatan çiftçiler, yolları saman balyaları ile doldurarak kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

EYLEMLERİN ŞİDDETİ ARTIYOR

Çiftçilerin bazı belediyeler önünde izinsiz eylem yaptıkları, Epe kentindeki belediye binasının önünde saman balyalarını ateşe verdikleri öğrenildi.

Traktörleri ile köylerinden şehir merkezlerine doğru eylemlerini arttıran çiftçiler marketlere ürün vermeyi kesti. Üreticilerin süpermarketlere ürün tedariğini kesmesi sonucu market rafları boş kaldı.

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