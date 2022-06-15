Dünya Hollandada gündem işçi açığı Fransanın banliyölerindeki gençleri çağıralım önerisi tartışılıyor
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Hollanda'da gündem işçi açığı: 'Fransa'nın banliyölerindeki gençleri çağıralım' önerisi tartışılıyor

Sektörlerdeki işçi açığını gidermek isteyen Hollanda, gözünü diğer ülkelere çevirdi. Fransa'nın sorunlu bölgelerindeki işsiz gençlere kapıların açılabileceği önerisi ortaya atıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Hollandada gündem işçi açığı: Fransanın banliyölerindeki gençleri çağıralım önerisi tartışılıyor
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Son dönemde iş gücü açığındaki sorunlarla gündeme gelen Avrupa ülkeleri çözüm arayışı içinde. Hollanda, çalışan insan eksikliğini Fransa'dan gidermeyi hedefliyor.

"Fransa'nın sorunlu gençleri Hollanda'da çalışsın"

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip, ülke basınından AD gazetesine verdiği demeçte, "Fransa'nın sorunlu mahallelerinden işsiz gençlerin gelip Hollanda'da çalışabileceğini" söyledi.

Kuzey Afrika ve Avrupa'nın dışındaki diğer bölgelerden göçmen alma planlarına karşı çıkan Van Gennip, kabinenin Fransa'daki gençlerle ilgili durumu henüz değerlendirmediğini de dile getirdi.

Tepki çeken öneri

Haberde, "Hollanda Temsilciler Meclisi, onun düşüncesine öfkeyle tepki gösterdi. Fikir çarpıcı: Fransız banliyöleri, yüksek suç oranlarıyla ünlü" denildi.

  • Bakan van Gennip'e göre, "sorunlu" insanların çalışması, onların "doğru yola girmesine" yardımcı olabilir.

"Banliyölerde genç işsizlik yüksek"

"Fransa'da, özellikle banliyölerde gerçekten yüksek oranlarda genç işsizlik var" diyen van Gennip, şöyle konuştu:

"Burada bildiğimizden çok daha yüksek. Bu Fransızlara veya örneğin okuldan ayrılan İspanyollara, burada konaklama endüstrisinde veya bahçıvanlıkta çalışmalarına izin vermek için yatırım yaptığımızı hayal edebiliyorum."

"Fransa yanıyor ve sorunlu gençleri getirmek istiyorsunuz"

Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Leon de Jong, söz konusu öneriye tepki göstererek, "Fransa yanıyor ve bu sorunlu gençleri buraya getirmek istiyorsunuz. İnanılmaz." dedi.

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