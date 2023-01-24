Hollanda'daki yaşam şartları için 'koca bir hayal kırıklığı' diyen Türk yazılımcı çalıştığı şirkete şikayet edildi

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Türk yazılımcı Onur Gürel, Hollanda yaşamına dair yaptığı paylaşımların ardından kendisini eleştirenler tarafından çalıştığı şirkete şikayet edildi.
Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurt dışına göç etmenin negatif yönlerini anlatmıştı. Hollanda'daki yaşam şartlarının Türkiye'dekinden daha ağır olduğunu söyleyen Gürel, 3 bin Euro maaşla çalıştığını ancak Türkiye'de olduğu gibi rahat bir yaşam sürdüremediğini anlattı.
Avrupa'daki yaşam şartlarının yansıtıldığı gibi olmadığını anlatan Gürel, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesim tarafından sert bir şekilde eleştirildi.
Gürel, Hollanda yaşamına dair yaptığı paylaşımların ardından kendisini eleştirenlerce çalıştığı şirkete şikayet edildi.
Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Gürel konuya ilişkin şunları söyledi: