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Dünya

Hollanda'daki yaşam şartları için 'koca bir hayal kırıklığı' diyen Türk yazılımcı çalıştığı şirkete şikayet edildi

Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, Twitter hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yapmıştı. Avrupa'daki yaşam şartlarının yansıtıldığı gibi olmadığını anlatan Gürel'in paylaşımları, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Gürel, Hollanda yaşamına dair yaptığı paylaşımların ardından kendisini eleştirenlerce çalıştığı şirkete şikayet edildi. Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Gürel, "Her gün düşünce özgürlüğü diye ağlayan tayfa iki ülke arasında kendi durumuma göre karşılaştırma yaptım diye beni şirketime şikayet etmiş" dedi.

16:58 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Türk yazılımcı Onur Gürel, Hollanda yaşamına dair yaptığı paylaşımların ardından kendisini eleştirenler tarafından çalıştığı şirkete şikayet edildi.

Türk yazılımcı Onur Gürel, Hollanda yaşamına dair yaptığı paylaşımların ardından kendisini eleştirenler tarafından çalıştığı şirkete şikayet edildi.

Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurt dışına göç etmenin negatif yönlerini anlatmıştı. Hollanda'daki yaşam şartlarının Türkiye'dekinden daha ağır olduğunu söyleyen Gürel, 3 bin Euro maaşla çalıştığını ancak Türkiye'de olduğu gibi rahat bir yaşam sürdüremediğini anlattı.

TÜRKİYE-HOLLANDA KARŞILAŞTIRMASI RAHATSIZ ETTİ

Avrupa'daki yaşam şartlarının yansıtıldığı gibi olmadığını anlatan Gürel, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesim tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Gürel, Hollanda yaşamına dair yaptığı paylaşımların ardından kendisini eleştirenlerce çalıştığı şirkete şikayet edildi.

"HER GÜN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYENLER BENİ ŞİKAYET ETMİŞ"

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Gürel konuya ilişkin şunları söyledi:

"Her gün düşünce özgürlüğü diye ağlayan tayfa beni şirketime şikayet etmiş iki ülke arasında kendi durumuma göre karşılaştırma yaptım diye.
CTO ve HR tweetleri gördük, düşünce özgürlüğü dışında bi şey göremedik, neyi şikayet etmişler anlamadık falan dediler
Meeti atma sebebimiz bu sebeple kişisel güvenliğinde bir problem hissedersen veya başka bi sorun yaşarsan yanındayız, bize bildirmen için dediler.
10 numara hareket, işte bu desteği de Türk şirketinde göremezdim muhtemelen.
Türk kardeşimin muhaliflik ve düşünce özgürlüğü de karşıt fikir görene kadar yine. Eleştirdiğiniz kişilerden farkınız yok, gücün yönü değişse bizzat aynı şeyler yaşanacak. Çok bariz"



Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük
Hollanda'ya giden Türk yazılımcı yaşadığı süreci 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı: Türkiye'de umurumda olmayan rakamlar şimdi sırtımda yük

Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, Twitter hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Hollanda'da alım gücünün düştüğünü söyleyen Gürel, yaşadığı deneyimi 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı. Yaşam standardının düştüğünü ifade eden Gürel'in bu sözleri, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesimin tepkisine yol açtı. Gürel, takipçilerine "Burada maaşımın yarısı bana gelmeden gidiyor. Türkiye'de kredi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar şu an sırtımda ciddi bir yük. Daha ne söyleyeyim." sözleriyle cevap verdi.


#Hollanda
#Onur Gürel
#Avrupa
18 dakika önce
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Hollanda'daki yaşam şartları için 'koca bir hayal kırıklığı' diyen Türk yazılımcı çalıştığı şirkete şikayet edildi
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