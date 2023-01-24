Hollanda'daki yaşam şartları için 'koca bir hayal kırıklığı' diyen Türk yazılımcı çalıştığı şirkete şikayet edildi

Dört aydır Hollanda'da yaşayan ve yazılımcı olarak görev yapan Onur Gürel, Twitter hesabından yurt dışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Hollanda'da alım gücünün düştüğünü söyleyen Gürel, yaşadığı deneyimi 'koca bir hayal kırıklığı' olarak tanımladı. Yaşam standardının düştüğünü ifade eden Gürel'in bu sözleri, yurt dışına göçü özendirmeye çalışan kesimin tepkisine yol açtı. Gürel, takipçilerine "Burada maaşımın yarısı bana gelmeden gidiyor. Türkiye'de kredi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar şu an sırtımda ciddi bir yük. Daha ne söyleyeyim." sözleriyle cevap verdi.