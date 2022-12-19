Dünya Hollandalıların 250 yıllık kölelik için özür dilemesi bekleniyor
AVRUPA

Hollandalıların 250 yıllık kölelik için özür dilemesi bekleniyor

Hollanda'da hükümet üyesi 7 bakan, 19 Aralık’ta eski Hollanda sömürgesi olan Surinam ile Karayipler’deki Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba ve Sint Maarten'e gidecek. Hollandalı bakanların buralarda, ülkenin kölelik geçmişi nedeniyle, devlet adına resmi özür dilemesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Hollandalıların 250 yıllık kölelik için özür dilemesi bekleniyor
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Hollanda'da hükümet üyesi 7 bakan, 19 Aralık’ta eski Hollanda sömürgesi olan Surinam ile Karayipler’deki Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba ve Sint Maarten'e gidecek.

Hollandalı bakanların buralarda, ülkenin kölelik geçmişi nedeniyle, devlet adına resmi özür dilemesi bekleniyor.

Hollanda Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag, geçen hafta Surinam'a yaptığı resmi bir ziyarette, önümüzdeki yıl 1 Temmuz'da inanılmaz derecede önemli bir başka ana giden sürecin başlayacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen hafta konuşmasının ayrıntılarının "Pazartesi gününe kadar gerçekten gizli tutmak istediği bir şey" olduğunu söyleyerek özür dileyeceğini doğrulamadı.

Hükümetin resmi olarak özür dilemesi, Hollanda’nın, köleleştirdiği kişilerin yakınlarına doğrudan maddi tazminat ödemesi anlamına gelmiyor.

Hollandalıların köle ticareti üzerine kurduğu altın çağ

Hollandalılar, 16. ve 17. yüzyıllarda imparatorluk ve kültürlerinin "Altın Çağını", çoğu Güney Amerika ve Karayipler'e yaklaşık 600 bin Afrikalı göndererek finanse ettiler.

Sömürge imparatorluğunun zirvesinde, bugün Hollanda olarak bilinen Birleşik Eyaletler, Surinam, Karayipler'deki Curacao adası, Güney Afrika ve Endonezya gibi kolonilere sahipti.

Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht şehirlerinin köle ticareti için resmi olarak özür dilemesiyle ülke içindeki baskı arttı.

Rutte, daha önce kölelik döneminin çok geride kaldığını ve bir özrün aşırı sağın güçlü olmaya devam ettiği bir ülkede gerilimi ateşleyeceğini söyleyerek uzun süre direnmişti.

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