Dünya Hondurasta hapishanede isyan çıktı 18 ölü, 16 yaralı
AMERİKA

Honduras'ta hapishanede isyan çıktı: 18 ölü, 16 yaralı

Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda 18 mahkum hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İsyanı bastırmak için hapishaneye güvenlik güçleri sevk edildi.

Haber Merkezi Diğer
Çıkan isyanda 18 mahkum hayatını kaybetti.
Çıkan isyanda 18 mahkum hayatını kaybetti.

Hükümetin birkaç gün önce ülkedeki hapishane yönetimi sisteminde acil durum ilan ederek, cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı.

Yeni hapishane komuta sistemi sözcüsü Jose Coello, isyan çıktığında yeni komisyonun Tela hapishanesinde henüz göreve başlamadığını belirtti.

Coello, 18 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı isyanı bastırmak için Tela'ya güvenlik güçleri sevk edildiğini, isyanla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Honduras hapishanelerini asker ve polislerin devralması sürecinin en az 6 ay sürmesi bekleniyor. Yetkililer, bu süre içinde hapishanelerdeki yolsuzluk ve şiddet sorunlarını çözmek istiyor.

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