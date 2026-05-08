İHA saldırısı hava ulaşımını vurdu: Rusya’da seferler iptal

09:528/05/2026, Cuma
Rusya, Ukrayna’da 8 Mayıs itibarıyla geçici ateşkes ilan etmişti.
Rusya’nın güneyinde bulunan 13 havalimanındaki faaliyetlerin, Ukrayna’nın bölgedeki hava trafiği kontrol merkezine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir İHA’nın Rostov bölgesindeki hava trafiği kontrol merkezine düştüğü belirtildi.

Saldırı sebebiyle merkezin faaliyetlerinin kesintiye uğradığına işaret edilen açıklamada, Rusya’nın güneyindeki 13 havalimanındaki faaliyetlerin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, merkezde görev yapan personelin saldırıda zarar görmediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ülkedeki çeşitli bölgelere son 24 saatte 887 İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

