IKBY: Milis saldırıları nedeniyle petrol üretimi durdu

23:0415/03/2026, Pazar
AA
IKBY, milis saldırıları sonrası petrol sahalarında üretimin durduğunu duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarının “yasa dışı milisler” tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırılar nedeniyle üretimin durduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını bildiren yönetim, Bağdat hükümetinin ise saldırıları durdurmak için etkili adımlar atmadığını savundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "yasa dışı milislerin" saldırıları nedeniyle bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını bildirdi.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığından, Irak Petrol Bakanlığının Erbil'in Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na boru hattı aracılığıyla petrol ihraç etmeye onay vermediği yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bağdat'ın ifadelerinin konuyu çarpıttığı ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ileri sürülen açıklamada, "Bağdat'taki mevcut hükümet, Gümrük Verileri Otomasyon Sistemini (ASYCUDA) kurma bahanesiyle ocak ayından bu yana Kürdistan Bölgesi'ne boğucu bir ambargo uyguladı ve tüccarlara dolar temin edilmesine izin vermedi. O zamandan beri hiçbir ticari hareketlilik olmadı." ifadelerine yer verildi.

"Milis saldırıları nedeniyle petrol üretimi durdu"

Tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinelerinin "yasa dışı milisler" tarafından hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırılar sonucunda bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğu ve ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı.

"Bağdat bu saldırılarla mücadele etmeye hazır değil ve bunları durduracak etkili önlemler de yok." değerlendirmesinde bulunulan açıklama, "Bu saldırganların çoğu Bağdat'tan maaş alıyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor, Kürt halkının maaşları ise her zaman geciktiriliyor ve gerekli miktardan daha az gönderiliyor." ifadeleri kullanıldı.

"Uzman ekiplerle görüşmeye hazırız"

IKBY'nin "defalarca yapıcı diyalog çağrısında bulunduğu ancak bu çağrıların görmezden gelindiği" aktarılan açıklamada, "Bölgeye anayasaya aykırı bir gündem dayatılmaya çalışılıyor. Tüm Irak'ın fayda göreceği ve Kürdistan'ın artık baskı altında kalmayacağı bir sonuca ulaşmak için uzman ekiplerle görüşmeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı (Türkiye'deki Ceyhan Limanı) üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını ancak IKBY'nin buna şu aşamada onay vermediğini açıklamıştı.



