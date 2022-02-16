Dünya İngiliz basını Putinin düşünce dünyasını araştırdı Paranoyak zihninin iç yüzü
AVRUPA

İngiliz basını Putin'in düşünce dünyasını araştırdı: Paranoyak zihninin iç yüzü

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe İngiliz basınından Sun gazetesi, Putin'in düşünce dünyasını iddia ettiği haberle dikkat çekmeye çalıştı. Haberde, Putin'in zihninde 'Saldırganlık', 'Kibir', 'Ruh hastası' gibi farklı alanlar açarak hangi anlama geldiğine dikkat çekildi.

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Haber Merkezi Diğer
İngiliz basını Putinin düşünce dünyasını araştırdı: Paranoyak zihninin iç yüzü
Rusya Devlet Başkanı Putin.

Rusya ve ülkenin lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile yaşanan gerilim nedeniyle dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

  • Batı'dan kimi ülkeler savaşın her an çıkabileceğini söylerken, kimi ülkeler de devreye girerek tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

İNGİLTERE'NİN GÜNDEMİ RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, son yaptığı açıklamada, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" dedi. Ancak Rus ordusunun Ukrayna sınırını tamamen boşaltmadığı anımsatılarak, çatışma riskinin sürdüğüne dikkat çekiliyor.

  • İngiltere basınından Sun gazetesi, yüksek gerilimin yaşandığı bir dönemde Putin'e ilişkin ilginç bir habere imza attı.


PUTİN'İN ZİHNİNİ ÇİZDİLER

"Vladimir Putin'in paranoyak zihninin iç yüzü" şeklindeki başlıkla aktarılan haberde, Rus liderin zihin dünyası mercek altına alındı.

  • Putin'in zihni çeşitli bölümlere ayrılarak, bunlar "ABD başkanlarına karşı saldırganlık", "NATO korkusu", "Batı'nın gelişmesiyle ilgili kıskançlık", "Kibir", "Ruh hastası", "Sovyetler Birliği özlemi" şeklinde isimlendirildi.

1989 HATIRLATMASI: KGB'DE BİNBAŞIYDI

"Putin'in aklından neler geçtiğini anlamak istiyorsanız, 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkıldığı zamana geri dönmelisiniz" denilen haberde, Rus liderin o sıralarda Almanya'nın Dresden kentinde bulunan istihbarat servisi KGB'de binbaşı olduğu anımsatıldı.

"PUTİN'İN EYLEMLERİ..."

Putin'e sert eleştiriler yöneltilen haberde şu ifadelere yer verildi:

  • "Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığarak bir koruma şantajı organize ediyor. Bunun için yapmanız gereken ilk şey, korumak istediğiniz şeyi korkutmaktır. Ardından, kurbanın (Ukrayna) polise (bu durumda NATO) güvenmediğinden emin olmaya çalışırsınız.
  • Yani Putin'in eylemleri, insanlara NATO'nun bölündüğünü, savaşmayacağını ve korunmak için gangsterle birlikte olmanın daha iyi olduğunu düşündürmekle ilgili. Putin, Ukrayna'yı tehdit ederek Sovyet dönemi otoritesini restore ettiğine inanmamızı istiyor."

Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
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Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.
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\"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.
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Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.
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Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.
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Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.
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Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

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