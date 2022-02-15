Rusya Ukrayna'da gerilimi düşürüyor: Putin'den diplomasiye yeşil ışık

Rus liderin görüşme fotoğrafı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la ilgili esprilere neden olan masa krizini hatırlattı.

Ukrayna krizinde, dün Moskova’dan gerilimi düşürecek açıklamalar ardı ardına düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, krize ilişkin Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu ayrı ayrı kabul etti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin Rusya’nın güvenlik endişelerine verdiği yanıttan kısmen memnun olmadıklarını belirterek, “ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı” ifadelerini kullandı. Lavrov müzakerelere de yeşil ışık yakarak, “Batı ile anlaşma için her zaman bir şans var” dedi. Rus Devlet Televizyonunda yayınlanan görüntülerde Putin Lavrov’a “Tamam” cevabı verdi.

HER ZAMAN ŞANS VAR

Rusya’nın ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Putin’in, “Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya’yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar” sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Batı ile anlaşma için her zaman bir şans var” dedi.

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PUTİN “TAMAM” DEDİ

Putin’e Ukrayna krizinde yürütülen müzakerelere ilişkin, Rusya’nın, talep ettiği güvenlik garantileri için ABD ve müttefikleriyle müzakereye devam etmesi gerektiğini belirtti. Yayınlanan görüntülerde Putin’in, Lavrov’a “tamam” yanıtını verdiği görüldü. Gelişme, Kremlin’in Batılı ülkelerle yükselen tansiyonu çözmek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırma sinyali diye yorumlandı.

10 SAYFALIK CEVAP HAZIR

Putin’in, Rusya’nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “10 sayfada formüle edilmiştir” dedi.

Belarus’a telefonla mesaj

Bölgede bir sıcak gelişme de Belarus ile Ukrayna arasında meydana geldi. Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının inisiyatifi ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Hrenin ve Reznikov’un iki ülke arasında askeri alanda iş birliği, iş birliğinde problemli noktalar, bölgedeki güvenlik ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik somut adımların ele alındığı belirtildi. Hrenin, görüşmenin sonunda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun “Ukrayna ile ilişkilerin düzeltilebileceğine” yönelik sözlerini hatırlattı.





Tatbikatlar sona eriyor

Lavrov’dan hemen sonra Rus Savunma Bakanı Şoygu’dan da gerilimi düşürecek açıklamalar geldi. Şoygu, bazı büyük çaplı askeri tatbikatların sona erdiğini ve diğerlerinin de yakın zamanda biteceğini Putin’e bildirdi. Şoygu askeri birliklerin üslerine dönüp dönmeyeceğine ilişkin bilgi vermedi.

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Ukrayna’da yarın resmi tatil

Ukrayna yönetiminden 16 Şubat’ı (yarın) Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı tarihi olarak gösteren ABD medyasına anlamlı bir cevap geldi. 16 Şubat’ı tatil olarak ilan eden Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, “Biz onu Birlik Günü yapacağız. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz” ifadesini kullandı. ABD elçiliğini Lviv’e taşıdı

ABD, “artan güvenlik endişeleri nedeniyle” büyükelçiliğini başkent Kiev’den ülkenin batısındaki Lviv’e taşıdı. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada “Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev’deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz.” ifadesini kullandı. Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Kiev’de NATO krizi

Ukrayna üzerinden yürütülen ABD-Rusya sinir harbi Kiev’de krize neden oldu. Ukrayna’nın Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko, ‘Rusya’yla savaştan kaçınmak için NATO üyeliği girişiminden vazgeçebileceklerine’ yönelik sözleri, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin tepkisini çekti. Zelenskiy, NATO üyeliğinin Ukrayna anayasasında da yer aldığını belirterek büyükelçiden açıklama talep etti. Kısa süre içinde de elçiden ‘düzeltme’ geldi. Prystaiko, “Savaştan kaçınmak için birçok tavize hazırız ama bunların NATO’yle bir alakası yok” açıklaması yaptı. Büyükelçi, “NATO üyeliğine dair arzumuzu ertelemiyoruz” derken, ittifaka üye olmadan önce ABD ve İngiltere’yle savunma amaçlı ikili anlaşmalar yapmak istediklerini de ekledi. NATO kirizinin temelinde, ABD-Rusya sinir harbinin etkili olduğu düşünülüyor. Washington’ın “Her an Rus işgali başlayabilir” iddialarının, Ukrayna yönetimi ve bürokrasisi üzerinde gerilime ve ağır baskıya neden olduğu ve karar mekanizmalarını etkilediği yorumları yapılıyor.

FOTOĞRAF 20 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki kriz ve kendilerinin ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri başlıklarını ele almak için Kremlin Sarayı’nda, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’u ağırladı. Paris’ten akşam saatlerine doğru uçağıyla Moskova’ya ulaşan Macron havaalanında yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Kremlin Sarayı’na geçti. Putin tarafından karşılanan Macron ardından toplantının yapılacağı salona alındı. Birebir formatta gerçekleşen görüşmeden önce Putin ve Macron gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu. TSİ 18:33’te başlayan toplantıda liderlerin birlikte yemek yiyerek istişarelere devam ettiği öğrenilirken 5 saati aşkın süren toplantının ardından Putin ve Macron ortak basın toplantısına geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında ilk sözü alan lider olurken yine hedefinde batılı ülkeler ve NATO oldu. Rus ordusunun Ukrayna sınırına konuşlanması ve tatbikatlar yapmasını eleştiren batılı ülkelere ve NATO’ya sert tepki gösteren Putin, \"Askeri altyapılarını sınırlarımıza kadar yaklaştıran NATO ve üye devletler, silahlı kuvvetlerimizi nereye ve nasıl yerleştireceğimiz konusunda bize ders vermeye kalkıyor. Rus birliklerinin kendi topraklarındaki eylemleri \"Ukrayna’ya karşı Rus tehdidi\" olarak sunuluyor\" dedi. Sözlerinin devamında NATO üyelerini suçlayıcı ifadeler kullanmayı sürdüren Putin, üye ülkelerin Ukrayna’ya yaptıkları silah sevkiyatlarını eleştirerek, \"NATO üyesi ülkeler tarafından modern silahların sevkiyatına devam ediliyor ve Ukrayna ordusunun modernizasyonu için önemli ölçüde mali kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Elbette bu konuları cumhurbaşkanıyla 6 saate yakın bir süre konuştuk\" ifadelerini kullandı. Putin birçok kez dile getirdiği NATO’nun kendilerini düşman olarak gördüğü sözlerini yineleyerek, \"NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak görülüyor\" şeklinde konuştu. NATO’nun yanı sıra Ukrayna’yı da hedef alan sözler kullanan Putin, Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ederek, \"Kiev’in mevcut yönetiminin Minsk anlaşmalarını feshetmek için bir yol çizdiği kanaatindeyim. Anayasa reformu, genel af, yerel seçimler ve özel statünün yasallaşması gibi temel konularda bir ilerleme yok\" derken Minsk’te imzalanan ’Steinmeier formülü’nün hala önemli bir yer edinemediğini belirtti. Putin ayrıca Macron’un, Kiev’e yapacağı ziyareti hatırlatarak burada kendisinin zorlu bir görüşme beklediğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurması durumunda NATO ile savaşabileceklerini ima ederek, \"Fransa dahil Avrupa ülkeleri Kırım’ın, Ukrayna topraklarına ait olduğuna inanıyor, bizde buranın Rusya Federasyonu’nın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ukrayna doktorinlerine göre eğer bu durum askeri operasyonlarla değiştirilmeye kalkılırsa Rusya ile NATO arasında bir çatışma olacaktır. NATO ile savaşa mı gireceğiz?\" dedi. Kırım konusunda Batı’ya gözdağı veren Putin yine aynı cümleyi vurgulayarak, \"Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?\" sözlerini kullanarak, \"Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak\" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko’un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko’un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı. Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda düşüncelerini dile getiren Putin, NATO’nun, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu fakat 1997 yılından sonra Rusya’ya karşı tavır alarak genişlemesini sürdürdüğünü anlatarak gelinen süreçte bu adımları kendileri için tehdit olarak gördüklerini söyledi. Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri taslağına çekimser yaklaşan NATO ve ABD ile bu konuda diyaloğu sürdürmek istediklerini vurgulayan Putin, \"Bunun diyaloğumuzun sonu olduğunu düşünmüyorum\" şeklinde konuştu. Öte yandan Rus paralı asker grubu olarak bilinen Wagner’in, Mali’deki varlığına dair gelen eleştirilere cevap veren Putin, \"Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok\" dedi. ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimi görüşmek üzere Beyaz Saray’da bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili yaptıkları ortak açıklamada, müttefiklerin birlik içinde hareket ettiğini belirterek, Almanya ve ABD’nin krizi çözmek için işbirliğini yaptığını vurguladı. Basın toplantısını başlatan ABD Başkanı Joe Biden, \"Almanya’ya, Doğu Avrupa’daki diğer tüm ortaklarımıza ve Avrupa Birliği’ne bu ortak çabadaki çalışmaları için teşekkür ediyorum\" dedi. Biden, \"Bugün Almanya ile yakın işbirliğini görüştük. Almanya, bizim en güvenilir ortaklarımızdan biri. Birlikte hareket edeceğiz, birleşik olacağız ve bütün adımları beraber atacağız.\" dedi. Biden, \"Almanya, ABD ile müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu duruma diplomatik çözümler getirmek için çalışıyor. Almanya ile diplomasinin tüm tarafların ilerlemesindeki en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz\" dedi Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO’nun harekete geçmeye hazır olduğunu ifade eden Biden, \"Rusya ile müzakereleri iyi niyetle sürdürmeye istekli olduğumuzu çok net bir şekilde belirttik. Ancak Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyi seçerse, ortaklarımızla beraber hazırız, tüm NATO hazır\" dedi. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’dan Almanya’ya gaz taşıyacak olan bir denizaltı boru hattı olan Kuzey Akım 2’yi durdurma sözü verdi. Biden, “Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız\" dedi. Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumuna karşı Ukrayna’daki ABD ülkeyi terk etmesinin \"akıllıca\" olacağını söyledi. Biden, \"şu anda Ukrayna’da bulunan Amerikalıların ülkeyi terk etmeleri bence akıllıca olur. Diplomatik birliklerimizden bahsetmiyorum, orada bulunan Amerikalılardan bahsediyorum\"dedi. Biden ve Scholz, Rusya’nın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karsı ihlal eylemine geçmesi durumunda \"hızlı ve ciddi\" yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti. Almaya Başbakanı Scholz, \"Çok zor bir durumdayız. Ukrayna’ya yönelik askeri bir tehdit var ve buna sessiz kalamayız. Ukrayna sınırında çok sayıda asker görüyoruz ve bu Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit. Bu yüzden birlikte hareket etmemiz ve birlikte durmamız önemli. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız\" dedi Scholz, \"Biz tek ses olmaya ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ukrayna’ya karşı bir askeri saldırı olursa Rusya için üzerinde birlikte kararlaştırdığımız, yüksek bedellerin olacağını çok net bir şekilde belirttik\" ifadelerini kullandı.<br>Sczholz, Biden ile yüksek bedeller konusunda hem fikir olduğunu belirterek, “Başkan Putin’e karşı ile hem telefonda hem de şahsen çok açık sözlü oldum. Şimdiye kadar uygulanmamış en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız\" dedi. Putin'den Ukrayna'ya kritik uyarı: Savaşa neden olur Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Kırım'ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi. BiP'te paylaş

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DÜNYA Kremlin'de Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü: Putin Macron'u eli cebinde karşıladı

FOTOĞRAF 33 ABD'nin Rus ordusunun Ukrayna işgalinin her an başlayabileceğini duyurması dünyayı alt üst etti. Rus Ria yayın organı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki diplomatların şehirden ayrılmaya başladığını bildiriyor. Moskova yönetiminin Kiev'deki diplomatlarını tahliye ettiğini aktaran Ria, kararın nedeni olarak Batılı ülkelerin Ukrayna'da giriştiği hazırlıkları gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumartesi günü öğle saatlerinde tahliyeleri resmen açıkladı. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova, büyükelçiliklerin açık kalacağını ancak personel sayısının azaltılacağını söyledi. AP'ye göre, çok az sayıda ABD'li çalışan Kiev'de kalacak ancak Rusya'nın her an saldırma ihtimaline karşı yaklaşık 200 kişi Ukrayna'yı terk edecek. Değerlendirilen seçeneklerden biri ise, diplomatların Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına yakın bir yere taşınması. AP, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatların Polonya sınırına taşınması seçeneği üzerine yorum yapmadığını da kaydediyor. BuzzFeed News muhabiri Christopher Miller ise ABD Dışişleri'nin çalışanlarına Cuma günü Ukrayna'dan ayrılma emri verdiğini ve tahliyenin Pazar gününe kadar tamamlanmasının planlandığını yazdı. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen ve 1 saat 2 dakika süren telefon görüşmesinin ardından ilk açıklama Beyaz Saray’dan geldi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırlarında artan asker konuşlandırmasının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD müttefikleri ile birlikte kararlı bir şekilde yanıt verecek ve işgal Rusya’ya ciddi maliyetler getirecektir” denildi. Ayrıca açıklamada Biden’ın, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesinin geniş çaplı insani acılara yol açacağını ve Rusya'nın itibarını zedeleyeceğini yinelediği ve ABD'nin Başkan Putin ile diplomasiyi tercih etmeye hazır olmasına rağmen, müttefikleriyle birlikte diğer senaryolara da eşit şekilde hazır olduğunu söylediği aktarıldı. ABD'nin, Tel Aviv yönetimine Rusya'nın Ukrayna işgali için tarih verdiği ve İsrail'in vatandaşlarını tahliye çalışmalarına hız verdiği iddia edildi. İsrail'in Haaretz gazetesi, Beyaz Saray'ın İsrail'le, Moskova'nın Ukrayna'yı en erken salı günü işgal edebileceği bilgisini paylaştığını yazdı. Yedioth Ahranoth gazetesi, İsrail'in Washington'dan aldığı son bilgiler ışığında, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye için çarşambaya kadar zamanı olduğunu düşündüğünü açıkladı. Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi. Başkan Yardımcısı Uşakov iki liderin görüşmesini özetleyerek, “Ukrayna çevresindeki gergin durum bağlamında beklendiği gibi, Başkan Biden, Rusya karşıtı yaptırımlardan bahsetti. Ancak görüşmede bu konu üzerinde durulmadı. Başkan Putin, Rus tarafının yaklaşımlarından ayrıntılı olarak bahsetti. Rusya’nın ulusal güvenliğine dair sorunları çözme zamanının geldiğini açıkladı” ifadelerini kullanırken, Başkan Biden tarafından dile getirilen kaygıların Rusya tarafından dikkate alınacağını söyledi. Ayrıca Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov görüşme ile ilgili “Histeri zirveye ulaştı ancak Cumhurbaşkanları temasları sürdürme konusunda anlaştılar” dedi.<br><br>Öte yandan Başkan Yardımcısı Uşakov görüşmede, Rus donanması tarafından Kuril Adaları açıklarında müdahale edilen ABD denizaltısı ile ilgili konunun gündeme gelmediğini söyledi. Hollanda havayolu şirketi KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelerin artması sonucu Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Avrupa’da Rusya’nın Ukrayna’ya işgali nedeniyle endişeler artmaya devam ediyor. Hollanda havayolları KLM, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ihtimali nedeniyle Ukrayna’ya yapılacak olan tüm uçuşları bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Havayolu şirketi KLM tarafından yapılan açıklamada, ”Ukrayna’nın başkenti Kiev’e bu gece planlanan uçuş gerçekleşmeyecek” denildi.<br><br>Ayrıca Hollanda hükümeti bugün Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Rusya'nın Ukrayna sınırlarında sürdürdüğü tatbikatlar ve çok sayıda ülkenin Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasıyla gerilim giderek tırmanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD basınının ABD istihbarat raporlarına göre önümüzdeki 16 Şubat'ta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik haberine atıfta bulunarak, \"Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal edeceğine dair yüzde 100 bilgi varsa bu ek bilgileri bize sunun. Bugün bu bilgi havuzunda derin ve tam ölçekli savaş için yoğun bilgiler var. Hatta bunun için tarihler bile açıklanıyor\" dedi. Zelenskiy, \"Rusya'nın saldırı ihtimaliyle ilgili her an sürprizle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu tür girişimlerin önceden duyurulmadan olacağını anlıyoruz. Bu nedenle her şeye hazır olmamız gerektiğine çalışıyoruz. Herhangi bir taraftan, herhangi bir sınırdan herhangi bir adıma hazırız. Bence uzmanlarımız, personelimiz, bakanlıklarımız ve ordumuz çok ciddi bir seviyede çalışıyor\" şeklinde konuştu Tüm tehditlere karşı önlemler aldıklarını ve askeri tatbikatlar düzenleyeceklerini söyleyen Zelenskiy, sükunet çağrısında bulundu. Zelenskiy, \"Herhangi bir saldırının önce devlet içinde istikrarsızlaştırmayla başladığını biliyoruz. Aynı zamanda sınır bölgelerimizde tatbikatlarımız da olacak. Planlı hareket ediyoruz. O yüzden kimseden korkmuyoruz, panik yapmayın, her şey kontrol altında\" ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da ülkedeki panik havasını dağıtmak için halka sükunet çağrısında bulundu. Açıklamada, \"Şu anda sükuneti korumak, ülke içinde konsolide olmak, istikrarı bozacak ve panik çıkaracak eylemlerden kaçınmak kritik derecede önemlidir. Rusya’yı diplomatik diyalog doğrultusunda tutmak amacıyla gerilimi azaltmak ve uluslararası ortaklardan somut destek almak için çalışmaya devam ediyoruz\" denildi. Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Rusya ile batılı ülkeleri karşı karşıya getirmeye devam ederken, gerilim bu kez Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Okhotsk Denizi'ne taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları içerisinde bulunan Urup Adası açıklarında ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, \"12 Şubat 2022 tarihinde yerel saatle 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi. Yabancı denizaltının mürettebatı, ‘Rusya karasularındasınız. Yukarı çıkın’ uyarılarını dikkate almadı\" denildi. Açıklamanın devamında ABD denizaltısının uzaklaştırılması için \"İlgili araçların\" kullanıldığına işaret edilerek, \"Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı\" denilirken denizaltının yapılan müdahaleden sonra azami hızla uzaklaştırıldığı ifade edildi.<br><br>Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği Savunma Ateşesi'nin çağrılarak nota verildiğini açıkladı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Ukrayna ordusuna eğitim veren 150 kadar Amerikan askerine ülkeden ayrılma talimatı verdi.<br><br>The Independent gazetesi de, İngiltere'nin de Ukrayna'daki tüm askerlerini bu hafta sonu çekeceğini duyurdu. Almanya ise, Cumartesi günü öğle saatlerinde Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına Doğu Avrupa ülkesinden ayrılmalarını tavsiye etti.<br><br>ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenmiş ve artan Rus askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısında bulunmuştu.<br><br>Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin 'hızlıca çığrından çıkabileceği'ni vurgulamıştı. Kiev'den halihazırda diplomatlarını tahliye edeceğini açıklayan diğer ülkeler İngiltere, Almanya ve Avustralya. Aralarında Kanada, Finlandiya, Letonya, Hollanda, Estonya, Japonya ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu diğer Batılı ülkeler ise, vatandaşlarından acil şekilde Ukrayna'yı terk etmesini istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu sabah yaptığı açıklamada \"Eğer Rusya saldırmayı tercih ederse bunun muazzam bedeli olacak. Dünya çapında bir tepkiyle karşılaşacak. Biz iki seçenek için de hazırız. Tam olarak Çin ve Rusya arasında ne söylendiğini bilmiyorum Başkan Şi ve Putin arasındaki görüşmede. Dediğim gibi Başkan Putin şu anda çok hızlı bir şekilde işgali başlatacak kapasiteye sahip. Biz de buna hazır olmuş vaziyetteyiz. Umarım bunu tercih etmez. Ama biz de hazırız\" dedi.<br><br>Blinken gün içinde de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı ülkelerin Moskova'nın güvenlik taleplerine yanıt vermediği söylemini yineledi. Kırım açıklarına bir donanma yığan Rus ordusu ise, 30 savaş gemisine Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından ayrılma emri verdi. Yarın başlayacak tatbikatta ayrıca kıyı füze savunma sistemleri Bal ve Bastion da sahne alacak.<br><br>Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise, çok sayıda Mi-8 ve Ka-52 model Rus helikopterinin Kırım semalarında uçuş yaptığı görüldü. Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, dakikalar önce Karadeniz'e açılan Rus savaş gemilerinin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda füze gemisi Moskova ve diğer muhrip gemiler göze çarpıyor. Ukrayna ordusu ise, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas sınırından havalanan savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Ukrayna ordusu ayrıca kuzeydeki Çernigiv'de tanklarla tatbikatlar yapıyor. Kanada’nın, Ukrayna polisi ve askeri birliklerine eğitim vermek üzere bu ülkede bulunan askeri personelini tahliye ettiği bildirildi. Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten Washington, AGİT bünyesinde görevli Amerikan personelini de Ukrayna’dan tahliye ediyor. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ukrayna’da durumun giderek kötüleştiği gerekçesiyle Kiev Büyükelçiliğinin boşaltılması direktifini verdi. Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit eden tek yönlü eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu söyleyen Morrison, Çin yönetimini, Avustralya’nın ABD, Japonya ve Hindistan ile yaptığı görüşmeleri eleştirirken Moskova’nın askeri saldırganlığı karşısında tepkisiz kalmakla suçladı.<br><br>Dışişleri Bakanı Marise Payne, ülkenin doğu sınırında Rusya'nın askeri yığınak yapması nedeniyle başkentte durumun tehlikeli bir hal aldığını, büyükelçilik personelinin batıdaki Lviv’de geçici bir ofise taşınacağını duyurdu.<br><br>Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi durumunda Avustralya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermekte zorlanacaklarına işaret eden Payne, Ukrayna’daki Avustralyalılara, ülkeyi terk etmeleri tavsiyelerini sürdürdüklerini ifade etti. Savaş için tarih paylaşılınca Ukrayna'dan kaçış başladı: 11 ülke tahliyelere başladı Dünyanın merakla beklediği Biden - Putin görüşmesi gerçekleşirken, kritik görüşme sonrası Beyaz Saray ve Kremlin'den açıklamalar peş peşe geldi. İsrail basını da Washington'ın Tel Aviv yönetimine işgale ilişkin tarih paylaştığını yazarken olası işgale karşı Ukrayna'dan kaçış da başladı. Başkent Kiev'den hem Amerikalı hem de Rus diplomatlar tahliye edilirken, Kanada ise Ukrayna ülkede bulunan askeri personelini tahliye etti. Avustralya büyükelçilik personelini tahliye ettiğini ve elçilik faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.İngiltere ordusu da tüm askerlerini bu hafta sonu çekiyor. AFP, Karadeniz'e açılan savaş gemilerinden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti. BiP'te paylaş

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