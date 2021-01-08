Dünya İngiltere Başbakanı Johsondan Trumpa kınama Yaptıkları utanç verici
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johson'dan Trump'a kınama: Yaptıkları utanç verici

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Donald Trump'ı eleştirerek, "İnsanları, Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Johnson, Joe Biden'ın galibiyetinin tescil esildiğini söyledi.
Johnson, Joe Biden'ın galibiyetinin tescil esildiğini söyledi.

ABD'deki kongre baskınına dünya liderlerinden tepkiler sürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin ABD Kongresi'ne girmesini değerlendirdi.

ABD'nin kendisi için özgürlük ve demokrasi fikirlerini temsil ettiğini söyleyen İngiltere Başbakanı Johnson, "İnsanları Kongre binasına saldırmaya teşvik etmenin ve şimdiye kadar Başkanın (Trump) özgür ve adil bir seçimin sonucu konusunda sürekli olarak şüphe uyandırmasının tamamen yanlış olduğuna inanıyorum" dedi.

Joe Biden Kongre binasını basanlara ateş püskürdü: Onlar isyankar ayak takımı, terör estiren isyancılardı
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden Kongre Binası baskınına ilişkin yaptığı açıklamada, “Çeşitli protestolar oldu ama bu kişilere protestocu diyemeyiz. Onlar isyankar, ayak takımı bir kalabalıktı. Yerli teröristlerdi. Bu kadar basit' ifadelerini kullandı.

'Demokrasi galip geldi'

Donald Trump'ın bu konuda söylediklerinin de tamamen yanlış olduğunu kaydeden Johnson, "İnsanları Kongre binasında yaptıkları gibi utanç verici şekilde davranmaya teşvik etmeyi kayıtsız şartsız kınıyorum" diye konuştu.

Johnson, Joe Biden'ın galibiyetinin tescil edilmesinden ve "demokrasinin galip gelmesinden" çok memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

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