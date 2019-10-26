Dünya İngilterede 39 ceset vakıası Kurbanların çoğu Vietnamlı olabilir
AVRUPA

İngiltere'de 39 ceset vakıası: Kurbanların çoğu Vietnamlı olabilir

İngiltere'de 39 ceset vakıası: Kurbanların çoğu Vietnamlı olabilir

Olayla ilgili gözaltı sayısı dörde çıktı. İngiliz basını, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Vietnamlı olabileceğini yazdı.

Haber Merkezi AA
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İngiltere'nin Essex bölgesinde, bir tırın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı dörde çıkarken, kurbanların çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtildi.

  • Essex polisi, 48 yaşındaki bir kişinin cinayet ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla Londra'daki Stansted Havalimanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.

Essex polisi, 38’i yetişkin biri de çocuğa ait olduğu belirlenen cesetlerin kimliklerinin de tespit edilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı.n

Sürücünün yanı sıra tırın sahipleri olduğu öne sürülen bir çiftle beraber gözaltına alınanların sayısı dörde çıktı. Olayın ortaya çıktığı 23 Ekim'de yakalanan sürücü Mo Robinson'ın gözaltı süresi uzatılırken, Belçika makamlarının da güvenlik kameralarında görülen ikinci sürücüyü aradığı kaydedildi.

İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
OYNAT 01:07
İngiltere'de bir TIR'ın içerisinde 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Waterglade sanayi sitesindeki bir kamyonda 39 ceset bulunduğu bildirildi. Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı. Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Kurbanların çoğu Vietnamlı olabilir

İlk açıklamalarında sekizi kadın 39 kurbanın Çinli olabileceğini kaydeden polis, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği ve şu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini duyurdu.

Öte yandan İngiliz basını, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun Vietnamlı olabileceğini yazdı. Haberlerde, Vietnam'ın Nghe An bölgesindeki papaz Anthony Dang Huu Nam'ın "yakınlarının kurbanlar arasında olduğuna inanan çok sayıda ailenin" kendisine ulaştığı bilgisini paylaştığı kaydedildi. Papaz, ailelerin cesetlerin bulunduğu 23 Ekim'de yakınlarının İngiltere'ye geçmekte olduklarını bildiklerini aktardı.

Polis, kamyonun Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıklanmıştı.n

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, Londra'daki büyükelçiliğinin kurbanların kimliğini tespit etmeye katkı sağlayacağını açıklarken, İngiltere merkezli Viethome adlı bir internet sitesi de kayıp olduğu belirtilen kişilere ait 20 fotoğrafı polise verdiğini duyurdu.

İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor
DÜNYA
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu: Kurbanların arasında 10 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor

Olay

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

  • Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Adli inceleme için polis tarafından taşınan TIR’ın konteynerinin soğutmalı olduğu da bildirildi.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı. 

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

"Ölüyorum anne, özür dilerim"

Vietnam merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Space'in Koordinatörü Hoa Nghiem, 26 yaşındaki Vietnamlı bir kadının kurbanlar arasında olabileceğini duyurmuş ve adı Tra My olan kadının fotoğrafı ile Vietnam saatiyle 23 Ekim 04.28'de (İngiltere 22 Ekim 22.48) gönderdiği belirtilen mesajları gösteren ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

İngiliz basını ise sürücünün, TIR’ın sahibi olmadığını, TIR’ın 2017 yılında bir İrlanda şirketi tarafından Bulgaristan’da kayıt ettirildiğini aktardı.

Mesajlarda, "Özür dilerim anne, yurt dışına çıkışım başarısız oldu. Anne, seni çok seviyorum. Ölüyorum çünkü nefes alamıyorum. Anne, özür dilerim" yazdığı kaydedilmişti.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

İngiltere'de bir kamyondan çıkan 39 ceset donarak ölmüş: Ölenlerin hepsi Çin uyruklu
DÜNYA
İngiltere'de bir kamyondan çıkan 39 ceset donarak ölmüş: Ölenlerin hepsi Çin uyruklu
İş dünyasındalike çıkmazı

İş dünyasında
'like' çıkmazı

​İşçinin sosyal medya beğenisi kovulma sebebi olur mu?
Kadıköyde maç başladı

Kadıköy'de maç başladı

​Karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı için tıklayınız.
ABD, Suriyede yeni üs kuruyor

ABD, Suriye'de yeni üs kuruyor

Petrol sahasına askeri takviye de gönderiyor.
ABD<br>temizlememiş!

ABD
temizlememiş!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile Rusya'ya mutabakat uyarısı.
Belediye başkanları tek maaş alacak

Belediye başkanları tek maaş alacak

​Yeni düzenleme ile birden çok belediye şirketinde görev alamayacaklar.
Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Küçükçekmece'nin ağzı açılacak

Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'de <br>tarihi divan

Fenerbahçe'de
tarihi divan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu.
40 yaşında<br>emekli mi olunur?

40 yaşında
emekli mi olunur?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan EYT sorusuna cevap.
Son gün 3 Kasım

Son gün 3 Kasım

Türkiye'de 188 bin kişi soyadını değiştirdi.
Altın üçgen

Altın üçgen

​Üç ülkenin sınırını çizen eşsiz ada.

Teröristler yeğenimi<br>yanımda kaçırdı

Teröristler yeğenimi
yanımda kaçırdı

54'üncü günde de eyleme katılan 55 aile, HDP il binası önündeki yerini aldı.
Teröristler <br>kod adı kullanır

Teröristler
kod adı kullanır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Mazlum Kobani tepkisi.
İttifakta büyük kriz

İttifakta büyük kriz

'İstanbul'da aday göstermedik ama onlar bugün susuyor, cevabını alacaklar'.
'Katilin takdir<br>edilmesi hukuk dışı'

'Katilin takdir
edilmesi hukuk dışı'

​MHP lideri Bahçeli, tedavi süreci sonrası ilk kez canlı yayında konuştu.
Türkler hiçbir<br>ülkeye güvenmiyor

Türkler hiçbir
ülkeye güvenmiyor

​En yüksek oranı yüzde 9,7 ile Rusya aldı.
Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

Sızma girişimindeki teröristler öldürüldü

​Mehmetçik'in dikkati YPG'li teröristlerin planını bozdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.