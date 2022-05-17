İngiltere'de korkunç olay: Yaşlı kadına uyurken fare saldırısına uğradı

Beyninde yaşadığı sorun nedeniyle yatağa bağımlı olan Kirk, gece saatlerinde uyuduğu sırada dev bir farenin saldırısına uğradı. Hareket edemeyen ve kocasının yanı sıra bir yardım ekibi tarafından bakılan Kirk'ün eşi John, saldırı gecesi ayaklarının dibinde dolaşan farenin sesiyle uyandığını söyledi.

John Kirk, karanlıktan dolayı ilk başta ne olduğunu fark edemediğini, ancak sonradan büyük bir kemirgen olduğunu anladığını dile getirdi.

"Tam anlamıyla bir vahşetti"

Sabah erken saatlerde uyanarak eşinin yanına inen 85 yaşındaki Kirk, küçük ısırık izlerinin bulunduğu eşinin yüzünün kanla kaplı olduğunu gördü.

Eşini ambulansla hastaneye kaldıran ve yaşadıklarını anlatan talihsiz kadının eşi, "Korkunçtu. Elleri titriyordu, bana bakıyordu. Üzerinde hiç böyle yaralar görmemiştim. Ne kadar kötü olduklarını fotoğraflardan görebilirsiniz. Tam anlamıyla bir vahşetti." dedi.

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"Kemiğe kadar kemirmeye çalıştı"

Mail'in haberine göre, John Kirk ayrıca, "Yüzünde, boynunda, ellerinde çizikler vardı. Görünüşe göre kemiğe kadar kemirmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.

Ertesi sabah, bir komşusunun evde tuzak kurduğunu aktaran Kirk, farenin bu şekilde yakalanarak kafese kapatıldığını aktardı. Daha sonra farenin öldürüldüğü kaydedildi.