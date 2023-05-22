İngiltere'nin silah ihracatı rekor seviyeye çıktı

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçimlerini dünya basını da yakından takip ediyor. Alman devlet kanalı ZDF'de Türkiye'deki seçim yarışına ilişkin dikkat çeken bir yayın gerçekleştirildi. Yayında açıklamalarda bulunan CDU Milletvekili Norbert Röttgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikadaki başarılı adımlarına dikkat çekti. Erdoğan'ın, Suriye, Irak, Libya Azerbaycan, Ukrayna ve diğer bölgelerde etkin bir rol oynadığını söyleyen Röttgen, "Bir yerlerde güç vakumu oluştuğunda Erdoğan gibi kimse bunu hissetmiyor. Bir yerlere girme şansı olduğunda o hemen orada" dedi.