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Dünya

İngiltere'nin silah ihracatı rekor seviyeye çıktı

İngiltere'nin silah ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre iki katına çıktı ve 8,5 milyar sterlinle rekor kırdı. Silah ticaretinin ortadan kaldırılması için çalışan İngiltere merkezli organizasyon Silah Ticaretine Karşı Kampanya'nın analizine göre, İngiltere'nin silah ihracatı, iki yıllık düşüşün ardından 2022'de yükselişe geçti.

11:08 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Silah satışları, en yaygın ihraç edilen ve satış verileri açıklanan tür olan tek bireysel ihracat lisansları (SIEL) kapsamında hesaplandı.

Buna göre, geçen yıl ülkenin silah ihracatı 8,5 milyar sterlinle bu alandaki verilerin açıklanmaya başladığı 2000'lerin başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Geçen yıl silah ihracatı, 2021'e göre iki katına çıktı.

İngiltere'nin en büyük silah ihracat destinasyonu 2,7 milyar sterlinle Katar oldu. Katar'a silah ihracatının 2,4 milyar sterlinini, ilki Ağustos 2022'de teslim edilen Typhoon tipi savaş uçağı ihracatı oluşturdu.

Katar'ı, 1,1 milyar sterlinle Suudi Arabistan ve 860 milyon sterlinle ABD izledi. İngiltere'nin geçen yıl Türkiye'ye silah ihracatı 424 milyon sterlin, Ukrayna'ya ise 401 milyon sterlin olarak hesaplandı.


Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı
Hırvatistan'da Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Uluslararası Demir Yolu Modelleri Sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezinin sergi alanında düzenlenen etkinlikte Hırvatistan, Avusturya, Slovenya, İtalya ve Macaristan'dan gelen katılımcıların demir yolu maketleri ve modelleri yer aldı. Demir yollarının ve tren istasyonlarının modellerinin gösterildiği sergi büyük ilgi görürken, birçok katılımcı hatıra fotoğrafı çektirdi. Birçok tarihi tren istasyonu ve trenin birebir küçültülmüş maketleri bulunan sergide mimari detaylara da yer verildi. Avrupa'nın yanı sıra dünyanın farklı yerlerindeki demir yollarının da modellenerek maket haline getirildiği sergideki tarihi trenler özellikle çocukların beğenisini kazandı. Sergi kapsamında katılımcılar için atölye etkinlikleri de düzenlendi.


#İngiltere
#silah satışı
#SIEL
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