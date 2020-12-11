Irak eski Başbakanı İbadi: Süleymani suikastinde ABD Irak'tan onay aldı

DEAŞ'tan Kerkük'teki petrol kuyularına bombalı saldırı

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenledi. Kerkük Polis Sözcüsü Emir Nuri, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığını söyledi. Nuri, teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade etti.