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Dünya Irak eski Başbakanı İbadi Süleymani suikastinde ABD Iraktan onay aldı
ORTADOĞU

Irak eski Başbakanı İbadi: Süleymani suikastinde ABD Irak'tan onay aldı

Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, bu yılın başlarında Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen ve İranlı General Kasım Süleymani’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan suikaste ilişkin şok edici bir açıklamada bulundu. İbadi, suikasti gerçekleştiren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurmuştu.
Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurmuştu.

ABD, bu yılın başlarında İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü biriminin komutanı General Kasım Süleymani’yi, Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği SİHA saldırısıyla öldürmüştü.

Saldırının ardından bölgede gerilim tavan yaparken, suikast emrini veren ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani’nin çok daha önce ortadan kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Kasım Süleymani öldürüldü
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Kasım Süleymani öldürüldü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Irak resmi televizyon kanalına konuşan Irak eski Başbakanı Haydar İbadi, İranlı General’in suikastine ilişkin şok edici bir açıklama yaptı. İbadi, İran’ın Orta Doğu’daki politikalarının mimarı Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i öldüren ABD SİHA’sının Iraklı yetkililerden onay aldığını söyledi.

Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü
DÜNYA
Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü
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