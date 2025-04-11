Irak ile İran bölgesel ve uluslararası gelişmelerde koordinasyon sağlama konusunda anlaştı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin koordinasyon sağlama konusunda anlaşmaya vardı. İran ve Irak'tan bu iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İşbirliğinin sürdürülmesi, kalkınma ve istikrarın temellerini güçlendirmek için yapıcı diyaloğun yoğunlaştırılmasının önemine vurgu yapılan görüşmeye dair şu ifadeler kullanıldı:
Öte yandan iki gün önce İngiltere merkezli "The Times" gazetesi, "İran'ın ilk kez Irak'taki kendisine bağlı milislere uzun menzilli karadan karaya füzeler gönderdiğini" yazmıştı.
Haberde, bölgesel istihbarat raporlarına dayandırılan bilgiye göre, bu füze sevkiyatının geçen hafta gerçekleştiği ve İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerince doğrudan organize edildiği belirtilmişti.
İran ve Irak'tan bu iddialara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.