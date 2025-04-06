İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eşit şartlarda diyalogdan yanayız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da hükümet yetkilileri ve bir grup milletvekili ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri hakkında açıklama yaptı. Pezeşkiyan, “İran, eşit şartlarda diyalogdan yanadır. Bir yandan İran'ı tehdit edip diğer yandan müzakere çağrısı yapamazsınız. Eğer gerçekten müzakere istiyorsanız, tehditlerin anlamı nedir” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ekonomik durumla ilgili de değerlendirmede bulundu. İran halkının geçim sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Pezeşkiyan, “Halkın ekonomik durumu iyi değil. Bu yıl, geçen yıla göre daha fazla üretime ve kaynakların verimli kullanımına odaklanmalıyız. Sosyal destek programlarına ihtiyacımız var. Hiçbir bireyin İran'da aç kalmaması için, hayırseverlerin desteği ve halkın katılımıyla yeni bir yapı kuruyoruz” diye konuştu.