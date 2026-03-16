Irak'ın en büyüklerinden: Basra'daki Mecnun Petrol Sahası'na İHA saldırısı

21:5116/03/2026, الإثنين
AA
Mecnun Petrol Sahası, art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. (Foto: Arşiv)
Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası, art arda insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırı öncesi tahliye edildiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler saldırının etkilerini ortaya koyarken, Irak makamlarından henüz resmi açıklama gelmedi.

Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirildi.

Mecnun Petrol Sahası art arda İHA saldırılarına maruz kaldı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırıdan önce sahadan ayrıldığı aktarıldı.

Saldırıya ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Irak makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
