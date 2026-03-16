Irak'ın en büyüklerinden: Basra'daki Mecnun Petrol Sahası'na İHA saldırısı

Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olan Basra’daki Mecnun Petrol Sahası, art arda insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Petrol sahasındaki yabancı çalışanların saldırı öncesi tahliye edildiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler saldırının etkilerini ortaya koyarken, Irak makamlarından henüz resmi açıklama gelmedi.
