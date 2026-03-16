Hürmüz krizi sonrası Irak petrolünde yeni rota: IKBY'yi es geçip Türkiye'ye akacak

15:1716/03/2026, Pazartesi
Hürmüz krizi sonrası Irak'tan tarihi hamle
Körfez’de devam eden savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın kapanması, Irak’ın petrol ihracatını durma noktasına getirdi. İhracatın kesintiye uğraması üzerine üretimi azaltmak zorunda kalan Bağdat yönetimi yeni bir sevkiyat planını devreye aldı. Kerkük petrolünün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) devre dışı bırakılarak yaklaşık bir hafta içinde Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara sevk edilmesi planlanıyor.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle alternatif ihracat planları hazırladıklarını ve Kerkük–Türkiye petrol boru hattının bir hafta içinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) toprakları üzerinden geçmeksizin yeniden devreye alınabileceğini söyledi.

Körfez'deki savaş ihracatı vurdu

Yaptığı videolu açıklamada Irak'ın ham petrol üretiminin OPEC kotasına göre günlük yaklaşık 4,4 milyon varil olduğunu belirten Abdulgani, ancak bölgede savaşın başlamasından birkaç gün sonra Körfez'deki askeri gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Irak'ın petrol ihracatının durduğunu ifade etti.

Irak'ın daha önce günlük yaklaşık 3,4 milyon varil petrolü başta Basra Petrol Limanı olmak üzere güney limanları üzerinden ihraç ettiğin ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Petrol Bakanlığı'nın petrol sahalarındaki üretimi azaltmak zorunda kaldığını ifada eden Abdulgani, şunları kaydetti:

"Petrol üretimi şu anda rafineriler ve elektrik santrallerinin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük 1,5–1,6 milyon varile düşürüldü. Rafineriler şu anda tasarım kapasitelerinin en üst seviyesinde çalışarak benzin, dizel ve beyaz petrol ürünleri ile LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) üretimini sürdürüyor. Ayrıca acil durumlar için belirli miktarda stok tutuluyor."

Yeni rota Türkiye: Testler bir haftaya bitiyor

Irak'ın yeniden ihracatı başlatmak için Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol sevkiyatını değerlendirdiğini, Suriye'deki Banyas Limanı ve Akabe hattı üzerinden ihracat için de ihaleler açıldığını aktaran Abdulgani, Kerkük petrolünü Türkiye'ye taşıyan Irak-Türkiye boru hattının günlük 200–250 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve şu anda son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Petrol IKBY'den geçmeden Türkiye'ye gönderilecek"

Yaklaşık 100 kilometrelik bölümde kalan hidrostatik testin bir hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Abdulgani,
"Petrolün Kerkük sahalarından doğrudan hatta (Irak-Türkiye boru hattına) verilerek IKBY'den geçmeden Türkiye'ye gönderilebileceğiz."
dedi.


