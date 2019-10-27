Dünya Iraklı siyasetçilerden halka destek 4 milletvekili istifa etti
ORTADOĞU

Iraklı siyasetçilerden halka destek: 4 milletvekili istifa etti

Irak'ta, Irak Komünist Partisi üyeleri ve Sairun Koalisyonu milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin ülkede devam eden gösterilere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Vekiller, hükümetin halkın isteklerini yerine getirmediği gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Muzahim Temimi ile eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Milletvekili Taha Difai de aynı gerekçeyle istifa ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak Komünist Partisi üyeleri ve Sairun Koalisyonu milletvekilleri Raid Fehmi ve Hayfa el-Emin düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilerdeki taleplerin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

4 milletvekili istifasını duyurdu

  • Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Muzahim Temimi ile eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Milletvekili Taha Difai de aynı gerekçeyle istifa ettiğini açıkladı.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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