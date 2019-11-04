Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı: İran bayrağı indirilip Irak bayrağı astılar
Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı: İran bayrağı indirilip Irak bayrağı astılar
Irak’ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu’na saldırdığı bildirildi. Protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü.
DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 31 Ekim’de istifayı kabul ettiği açıklamasına rağmen Irak’ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
Irak'taki gösteriler
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.
Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.