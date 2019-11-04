Dünya Irakta protestocular İran Konsolosluğuna saldırdı İran bayrağı indirilip Irak bayrağı astılar
ORTADOĞU

Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı: İran bayrağı indirilip Irak bayrağı astılar

Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı: İran bayrağı indirilip Irak bayrağı astılar

Irak’ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu’na saldırdığı bildirildi. Protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü.

Haber Merkezi DHA
Irak’ta göstericiler İran Konsolosluğunu basıp Irak bayrağı açtı.
Irak’ta göstericiler İran Konsolosluğunu basıp Irak bayrağı açtı.

Irak’ta devam eden gösteriler şiddetini artırırken, göstericiler Kerbela kentindeki İran Konsolosluğu’na saldırdı.

Irak'taki protestoların simgesi: Türk restoranı
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Hükümet binaları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge ve Cumhuriyet köprüsüne bakan bina, bundan önceki protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin kontrolündeydi.
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Ancak metruk bina şu anda protestoların simgesi haline geldi.
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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve ülkedeki bütün siyasi partileri protesto eden göstericilerin kalesi haline gelen Türk Restoranı adı, diğer kentlerdeki protestocuların kontrol ettikleri boş binalara da verildi.
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Hem protesto hem sosyal faaliyetler ve etkinliklerin yapıldığı 14 katlı binaya lojistik destek Bağdat protestolarının kahramanları motor taksiler tarafından sağlanıyor. Halkın bağışladığı yiyecek, içecek, battaniye ve sigara en üst kata ulaştırılıyor.
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Binanın en üst katında zaman zaman bazı Iraklı sanatçılar gençlere destek amacıyla konserleri düzenliyor.
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Hem gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, hem de Yeşil Bölge'ye giden köprüyü gören ve protestocular tarafından bayrak ve afişlerle donatılan binada bulunan eylemciler binadan çektikleri görüntü ve fotoğrafları da sosyal medyadan yayınlamaya devam ediyorlar.
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İnşaatı bir Hindistanlı şirket tarafından 70'li yıllarda başlayan ve 1983 yılında tamamlanan bina adını çatısında bulunan Türk Restoranından alıyor.
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2003 tarihinden bu yana kullanılmayan Türk Restoranı, 2011 yılında dönemin başbakanı Nuri Maliki aleyhine başlatılan protesto gösterilerinde, Irak güvenlik güçleri tarafından protestoları bastırmak için kullanıldı.
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Binanın 8. katının Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından kullanıldığı iddia edilmiş ve çok sayıda keskin nişancının protestocuları binadan vurduğuna dair haberler yayınlanmıştı.
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Irak'taki protestoların simgesi: Türk restoranı

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda “Türk Restoranı” binası gösterilerin ana merkezi oldu. Irak'ın başkenti Bağdat'ın Tahrir Meydanı'ndan başlayan ve Dicle Nehri'nin diğer yakasında biten Cumhuriyet Köprüsü'nün yanındaki 14 katlı “Türk Restoranı” binası, 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestoların kalesi oldu.
  • Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü.

  • Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı
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    Irak’ta protestocular İran Konsolosluğu’na saldırdı
    Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam ederken, protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı bildirildi. Protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü.
  • Eylemcilerin konsolosluk binasına taşlar attığı ve ateş yaktıkları görülen eylemlerde, göstericilerin binaya girmedikleri belirtildi.

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📍Lübnan, Irak, Mısır ve Kuveyt! #Ortadoğu'daki protestoların yeni bir yüzü var: Çizgi roman karakteri #Joker...

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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin 31 Ekim’de istifayı kabul ettiği açıklamasına rağmen Irak’ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

  • Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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