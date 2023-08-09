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Dünya

Irak'ta sapkınlığa neşter: 'Eşcinsel' kelimesi yasaklandı yerine kullanılacak kelime belirlendi

Eşcinsel sapkınlığa karşı tüm dünyada çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, haberlerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

10:12 . 9/08/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan eşcinsel sapkınlığa karşı ülkeler çeşitli önlemler almayı sürdürüyor.

Irak basınında "eş cinsel" ve "eş cinsellik" kelimelerinin kullanılması yasaklandı.

'Cinsel sapkınlık' ifadesi kullanılacak

Irak İletişim ve Enformasyon Kurumunun kararına göre, kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde "eş cinsellik" yerine "cinsel sapkınlık" ifadesi kullanılacak.

Kararla, "toplumun genel ahlaka aykırı ve yabancı terimlere karşı korunmasının hedeflendiği" kaydedildi.


‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti
‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti

Türkiye’de her geçen gün, LGBT’yi normalleştiren ve destekleyen derneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mersin’de kurulan ‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsiyet uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşlara cinsiyetlerini değiştirmeye yönelik her alanda destek veriyor. Dernek, 2 Ağustos’ta yayınladıkları Türkiye haritası ile 18 şehirde cinsiyet değiştirme desteği verdiklerini açıklayarak cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara yol gösterdi. LGBT’lilerin hiç olmadığı kadar özgür olduğu bu dönemde, çocuklarının geleceğini düşünen endişeli aileler yetkililerden duruma müdahale edilmesini talep etse de henüz etkili bir adım atılmadı.


#Irak
#eşcinsel
#cinsel sapkınlık
1 saat önce
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