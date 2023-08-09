Irak'ta sapkınlığa neşter: 'Eşcinsel' kelimesi yasaklandı yerine kullanılacak kelime belirlendi

Türkiye’de her geçen gün, LGBT’yi normalleştiren ve destekleyen derneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mersin’de kurulan ‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsiyet uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşlara cinsiyetlerini değiştirmeye yönelik her alanda destek veriyor. Dernek, 2 Ağustos’ta yayınladıkları Türkiye haritası ile 18 şehirde cinsiyet değiştirme desteği verdiklerini açıklayarak cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara yol gösterdi. LGBT’lilerin hiç olmadığı kadar özgür olduğu bu dönemde, çocuklarının geleceğini düşünen endişeli aileler yetkililerden duruma müdahale edilmesini talep etse de henüz etkili bir adım atılmadı.