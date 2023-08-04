Murat Kekilli'den sosyokültürel terör LGBT'ye karşı başlatılan kampanyaya destek

“LGBT Propagandasına alet olmayı kabul etmeyen, bu dayatmaya boyun eğmeyen sanatçılar; kitlesinden uzaklaştırılmakla, linç kampanyalarına maruz bırakılmakla tehdit ediliyor ve kültür-sanat alanından, organizasyonlardan, yapımlardan tecrit ediliyor. Sanatın özgürlüğüne karşı yapılan her türlü müdahale, toplumun düşünsel ve duygusal zenginliğini törpülüyor."