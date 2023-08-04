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Hayat

Murat Kekilli'den sosyokültürel terör LGBT'ye karşı başlatılan kampanyaya destek

Sanatçı Murat Kekilli, Büyük Aile Platformu’nun başlattığı ‘Sanatta Dayatmaya ve Sosyokültürel Teröre ‘Dur’ De’ kampanyasına destek verdi. Sosyal medya hesabından "Bir buçuk dakikanızı alabilir miyim?" notuyla video paylaşan Kekilli, bildiriye imza atılması çağrısında bulundu.

17:11 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Murat Kekilli

Murat Kekilli

Dünyada ve Türkiye'ye baskı ve dayatma ile kabul ettirilip meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığına karşı tepkiler giderek güçleniyor.

LGBT dayatmasına karşı tek yürek

Büyük Aile Yürüyüşleri ile Türkiye'de sapkınlığa geçit verilmezken Büyük Aile Platformu’na destek veren sanatçılar, LGBT baskısını ve dayatmasını ‘Sosyokültürel Terör’ ifadesiyle tanımladıkları bir çağrıya imza attı.

Yayınlanan bildiride,
“LGBT Propagandasına alet olmayı kabul etmeyen, bu dayatmaya boyun eğmeyen sanatçılar; kitlesinden uzaklaştırılmakla, linç kampanyalarına maruz bırakılmakla tehdit ediliyor ve kültür-sanat alanından, organizasyonlardan, yapımlardan tecrit ediliyor. Sanatın özgürlüğüne karşı yapılan her türlü müdahale, toplumun düşünsel ve duygusal zenginliğini törpülüyor."
ifadelerini kullanıldı.


Kekilli'den de destek geldi

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, müzisyen Yücel Arzen ve oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun ardından sanatçı Murat Kekilli de sosyal medyadan yayınladığı video ile ‘Sanatta Dayatmaya ve Sosyokültürel Teröre ‘Dur’ De’ kampanyasına destek oldu.

Kekilli
"Bir buçuk dakikanızı alabilir miyim?"
notuyla paylaştığı video ile bildiriye destek verilmesi çağrısında bulundu.

#LGBT
#LGBT dayatması
#Murat Kekilli
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