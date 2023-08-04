Murat Kekilli'den sosyokültürel terör LGBT'ye karşı başlatılan kampanyaya destek

Murat Kekilli
Dünyada ve Türkiye'ye baskı ve dayatma ile kabul ettirilip meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığına karşı tepkiler giderek güçleniyor.
LGBT dayatmasına karşı tek yürek
Büyük Aile Yürüyüşleri ile Türkiye'de sapkınlığa geçit verilmezken Büyük Aile Platformu’na destek veren sanatçılar, LGBT baskısını ve dayatmasını ‘Sosyokültürel Terör’ ifadesiyle tanımladıkları bir çağrıya imza attı.
Kekilli'den de destek geldi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, müzisyen Yücel Arzen ve oyuncu Ali Nuri Türkoğlu'nun ardından sanatçı Murat Kekilli de sosyal medyadan yayınladığı video ile ‘Sanatta Dayatmaya ve Sosyokültürel Teröre ‘Dur’ De’ kampanyasına destek oldu.