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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde olduğu helikopter kaza yaptı.

16:08 - 19/05/2024 اتوار
Güncelleme: 17:02 - 19/05/2024 اتوار
AA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi (Arşiv)
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi (Arşiv)

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.


"Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı"


İran İçişleri Bakanı Vahidi "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı" açıklamasında bulundu



#İbrahim Reisi
#İran
#Helikopter
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