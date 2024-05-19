İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi

Azerbaycan'a karşı ikili bir tavır takınan İran ile Ermenistan arasında son bir ayda ikinci kritik temas gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ı kabul etti. Görüşmede başta savunma alanı olmak üzere Ermenistan ile İran arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Papikyan, 6 Şubat'ta İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelmişti.