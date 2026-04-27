İran Dışişleri Bakanı Erakçi Putin ile görüştü: Rusya ile ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Erakçi Putin ile görüştü: Rusya ile ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz

20:0127/04/2026, الإثنين
AA
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Erakçi, Putin ile bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti. Erakçi, ülkesinin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konuları ele aldık." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Putin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Putin ile bir buçuk saatten uzun süren "çok iyi bir" görüşme yaptıklarını kaydeden Erakçi, "Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili ilişkiler, savaş ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konular ele alındı. Mevcut koşullarda (Rusya ile) iş birliği için uygun bir zemin bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, Rusya’ya savaş boyunca İran’a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini ve ülkesinin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.


