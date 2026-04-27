İran Dışişleri Bakanı Erakçi Putin ile görüştü: Rusya ile ortaklığımızı sürdürmek istiyoruz

Putin ile bir buçuk saatten uzun süren "çok iyi bir" görüşme yaptıklarını kaydeden Erakçi, "Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili ilişkiler, savaş ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konular ele alındı. Mevcut koşullarda (Rusya ile) iş birliği için uygun bir zemin bulunuyor." ifadelerini kullandı.