İran ile tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılan 5 ABD vatandaşı ülkelerine döndü.

İran hapishanelerinde tutulan ve Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takası kapsamında serbest bırakılan 5 ABD vatandaşının başkente ulaştığı bildirildi.





CNN'in haberine göre, Amerikalı yetkililer, İran ile mahkum takası çerçevesinde serbest bırakılan 5 ABD vatandaşı hakkında açıklamada bulundu.





Yetkililer, ABD ile İran'ın vardıkları tutuklu takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 5 ABD vatandaşının Washington'a ulaştığını aktardı.





Serbest bırakılan ve ülkelerine dönen söz konusu 5 kişiye, ABD Savunma Bakanlığının "PISA" adı verilen "tecrit sonrası destek faaliyeti" programı ile normal hayata adapte olmaları için destek alma seçeneği sunulacağı açıklandı.





Söz konusu ABD vatandaşları ile iki aile üyesinin dün bir uçakla İran'dan ayrıldığı ve bu kişilerin öncelikle sağlık kontrolleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği kaydedilmişti.





ABD ile İran arasında mahkum takası anlaşması

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.





Beyaz Saray, 10 Ağustos'ta, İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alındığını doğrulamıştı.





İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri de ABD ile yürütülen tutuklu değişimine ilişkin müzakerelerde yaşanan gelişmelere dikkati çekerek İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını kaydetmişti.





İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin de ABD ile varılan mahkum takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan varlıklarının 5 milyar 573 milyon 492 bin avro olarak İran bankalarının Katar bankalarındaki hesaplarına yatırıldığını belirtmişti.





Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 Amerikalıyı serbest bıraktığını, Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının da Katar'a aktarıldığını duyurmuştu.





İran da anlaşma kapsamında ABD’de tutuklu bulunan 5 İranlının serbest bırakıldığını doğrulamıştı.





İran’ın serbest bıraktığı ABD vatandaşları Siyamek Namazi, İmad Şarki ve Murad Tahbaz ile isimleri açıklanmayan iki kişiden oluşuyor.











