Hindistan ile Kanada arasında suikast krizi: Karşılıklı olarak diplomatlar sınır dışı edildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau / Hindistan Başbakanı Narendra Modi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sih lider Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini söyledi.
Açıklamanın ardından Hindistan, Kanada'nın üst düzey diplomatının ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmesini istedi.
Trudeau, son G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.
Kanada Başbakanı, cinayetin faillerinden hesap sormakta kararlı olduğunu vurguladı.
Üst düzey bir Hint diplomat sınır dışı edildi
Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’da Vancouver'ın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Surrey kentinde bir Sih tapınağı dışında, maskeli iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü.
Hindistan daha önce Nijjar'ın ölümüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Trudeau'nun konuşması sonrası, üst düzey bir Hint diplomatı sınır dışı ettiklerini açıkladı.
Jolie, adını açıklamadığı diplomatın, Hindistan Dış İstihbarat Servisi'nin araştırma ve analiz departmanında görevli olduğunu söyledi.