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Dünya

Hindistan ile Kanada arasında suikast krizi: Karşılıklı olarak diplomatlar sınır dışı edildi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sih lider Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini iddia etti. Açıklamanın ardından gerilen iki ülke arasında diplomat ihraçları yaşandı. Hindistan, Kanada üst düzey diplomatının ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmesini isterken, Kanada Dışişleri Bakanlığı da, üst düzey bir Hint diplomatını sınır dışı ettiklerini açıkladı.

Afra Betül Özdemir
09:54 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Kanada Başbakanı Justin Trudeau / Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau / Hindistan Başbakanı Narendra Modi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Sih lider Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Hindistan hükümetinin olabileceğini söyledi.


Açıklamanın ardından Hindistan, Kanada'nın üst düzey diplomatının ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmesini istedi.


BBC'nin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı
"Karar, Kanada diplomatlarının Hindistan'ın içişlerine müdahale edilmesi konusunda artan endişeyi yansıtıyor"
açıklaması yaptı.

Justin Trudeau, Kanada istihbaratının, Nijjar’ın öldürülmesiyle Hindistan devleti arasında
"güvenilir"
bir bağlantı tespit ettiğini duyurdu.

Trudeau, son G20 Zirvesi'nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yle görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdiğini açıkladı.


Trudeau dün Kanada Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada,
"Yabancı bir hükümetin Kanada topraklarında bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışması egemenliğimizin kabul edilemez ihlalidir. Bu; özgür, açık ve demokratik toplumların kendilerini yönlendirdiği temel kurallara da aykırıdır"
dedi.

Kanada Başbakanı, cinayetin faillerinden hesap sormakta kararlı olduğunu vurguladı.



Üst düzey bir Hint diplomat sınır dışı edildi

Nijjar, 18 Haziran’da Kanada’da Vancouver'ın yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Surrey kentinde bir Sih tapınağı dışında, maskeli iki silahlı kişi tarafından aracında vurularak öldürülmüştü.


Hindistan daha önce Nijjar'ın ölümüyle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.


Trudeau'nun sözleri sonrası Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"İddialar saçma ve maksatlı"
denildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada,
"Biz hukukun üstünlüğüne güçlü bağlılığı olan demokratik bir yönetimiz."
dedi.

ABD'den yapılan açıklamada ise Kanada'nın iddialarının
"çok kaygı verici"
olduğu belirtildi, faillerin adalet önünde hesap vermelerinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Jolie, Trudeau'nun konuşması sonrası, üst düzey bir Hint diplomatı sınır dışı ettiklerini açıkladı.


Jolie, adını açıklamadığı diplomatın, Hindistan Dış İstihbarat Servisi'nin araştırma ve analiz departmanında görevli olduğunu söyledi.




#Kanada
#Hindistan
#ABD
#Justin Trudeau
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