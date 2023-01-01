|
Dünya

ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu

Yetkililer, F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıkladı.

10:17 . 19/09/2023 الثلاثاء
Diğer
Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adı açıklanmayan pilot ise paraşütle güvenli şekilde atlaması sonrası North Charleston kentine inmişti.


Pilot paraşütle atladığında uçak otomatik uçuşa alınmış, devre dışı bırakılan aktarıcısı ve gizli teknolojisi radar takibini engellemişti.


F-35'i bulmak için halktan yardım istenmişti


Amerikan ordusundan yapılan açıklamada kaza için "aksilik" denildi, ayrıntı verilmedi. Maliyeti yaklaşık 80 milyon dolar olan F-35 uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Bir diğer F-35 pilotunun ise Charleston Üssü'ne güvenli şekilde döndüğü duyuruldu. İki F-35 uçağı, Atlantik Okyanusu kıyısı yakınlarında Beaufort şehrindeki bir filodaydı.


Yetkililer dün internet üzerinden yaptıkları paylaşımlarda kaybolan uçağın yerinin belirlenmesi konusunda halktan yardım talebinde bulunmuştu.


Charleston Üssü’nün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, “Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz lütfen Üs Savunma Harekat Merkezi'ni arayın” denilmişti.



#ABD
#F-35
#Enkaz
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?