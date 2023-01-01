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Dünya

F-35’imizi gören oldu mu?

Yeni nesil savaş uçağı F-35 kazalardan sonra kayıp vakasıyla gündemde. Güney Carolina’da bir F-35, pilotun paraşütle atlamasından sonra ortadan kayboldu. Askeri yetkililer, Moultrie Gölü ya da Marion Gölü’ne düştüğü tahmin edilen uçağı bulabilmek için yerel halktan yardım istedi.

04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

ABD’li askeri yetkililer yaşanan bir ‘aksilikten’ sonra pilotun paraşütle atladığı ve Güney Carolina üzerinde izini kaybettiren F-35 savaş uçağının bulunması için halktan yardım istedi. Pazar günü öğleden sonra Kuzey Charleston üzerinde uçuş yapan, Beaufort 501 numaralı Deniz Saldırı Filosu’na bağlı ait Lockheed Martin F-35 Lightning II savaş jetinin pilotu saat 14:00 sularında uçaktan paraşütle atladı. İsmi açıklanmayan pilotun yere indikten sonra yerel bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı. F-35 savaş uçağı ise adeta kayıplara karıştı. Yüzlerce milyon dolarlık uçağın vericisinin çalışmadığı iddialar arasında. Yetkililer, F-35 Lightning II jetini arama çalışmalarının Moultrie Gölü ve Marion Gölü’ne odaklandığını söyledi. Her iki göl de Kuzey Charleston’ın kuzeyinde yer alıyor. Yetkililer pilotun uçaktan neden atladığının hala araştırıldığı, kötü hava koşullarının ortadan kalkmasının ardından Güney Carolina Emniyet Müdürlüğü’nden bir helikopterin de kayıp

uçağı arama çalışmalarına katıldığı açıklandı.



#ABD
#F-35
#Savaş Uçağı
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