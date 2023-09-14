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Dünya

ABD ve Güney Kore anlaşmaya vardı: Kuzey Kore'ye gözdağı gibi karar

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'ye toplam 5 milyar dolar değerinde 25 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdiğini duyurdu. Karar Kongre'ye bildirilirken, adım Kuzey Kore ile gerilimin tırmandığı dönemde atıldı.

10:24 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

ABD, Kuzey Kore ile gerginlikler artarken dikkat çeken bir adım attı. Washington yönetimi, F-35 savaş jetlerinin Güney Kore'ye 5 milyar dolarlık satışını onayladı.

25 uçağı Güney Kore'ye gönderecekler

Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Lockheed Martin tarafından üretilen 25 adet uçağın, motorların ve ilgili ekipmanların satışına yeşil ışık yaktığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, satışın, "bölgedeki saldırganlığı caydırmak ve ABD kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlamak için güvenilir savunma yeteneği sağlayarak Kore Cumhuriyeti'nin mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini artıracağı" belirtildi.

Açıklamada, "Bu teçhizatın ve desteğin önerilen satışı bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyecek." denildi.

Arıza nedeniyle uçurmadılar

Güney Kore ordusu, bir F-35 savaş uçağının iniş takımlarının arıza yapması nedeniyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı almıştı.

Güney Kore ordu yetkilileri, arızayla ilgili ABD ile ortak soruşturma başlatılacağını, soruşturma sonuçlanana kadar 30 F-35’ten oluşan filonun uçurulmayacağını bildirmişti.

Satışın zamanlaması dikkat çekiyor

AFP'nin aktardığına göre, ABD'den Güney Kore'ye son tedarik, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile silah iş birliğini geliştirmeyi görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret ettiği dönemde gerçekleşti.

F-35'ler kazalarla anılıyor

Güney Kore, ABD’li silah şirketi Lockheed Martin’den, 2014 yılında 40 F-35 sipariş etmiş, 2019’da bunların 30’unu teslim almıştı.

ABD tarafından geliştirilen en pahalı savaş aracı olarak değerlendirilen F-35’lerin en az 8 kazaya karıştığı belirtiliyor.



#Güney Kore
#F-35
#abd
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