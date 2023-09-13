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ABD ekonomisinde 'Joe Biden' alarmı: Georgia eyaleti Valisi yüksek enflasyona karşı 'acil durum' ilan etti

ABD'de Başkan Joe Biden'a karşı yükselen seslerin sayısı artıyor. Dün ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden’a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulunmuştu. Bugün ise Biden yönetimine karşı ses çıkaran isim ABD’nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp oldu. Kemp, Joe Biden yönetiminin ekonomi politikalarını eleştirerek, yüksek enflasyona karşı eyalette "acil durum" ilan etti.

19:52 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
ABD Başkanı Joe Biden - ABD’nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp

ABD Başkanı Joe Biden - ABD’nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp

ABD’nin Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp, Joe Biden yönetiminin ekonomi politikalarını eleştirerek, yüksek enflasyona karşı eyalette "acil durum" ilan etti.

​​​​​​​Kemp, basın açıklamasında, eyaletteki akaryakıt vergilerinin geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.

Federal harcamalardan yerli enerji üretimini engelleyen politikalara kadar Biden ekonomisinin yaptığı tek şeyin, orta sınıfın cebinden daha fazla para çıkarmak olduğunu ifade eden Kemp, "Yüksek fiyatlar, aile bütçelerini etkilemeye devam ederken, çalışkan Georgialılar gerçek bir rahatlamayı hak ediyor ve bu yüzden bunu doğrudan pompada onlara iletmek için bir idari emir imzaladım." ifadesini kullandı.

Acil durum kararıyla akaryakıtta tasarruf edilecek

Vali Kemp, söz konusu acil durum kararı altında Georgialıların akaryakıtta her galon (3,78 litre) için 31 ila 35 sent arasında tasarruf edeceklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artması üzerine Kemp, mart 2022’de yine vergileri 10 ay boyunca geçici olarak askıya almış, bu sürede Georgialıların 1,7 milyar dolar tasarruf ettiği bilgisini paylaşmıştı.



#ABD
#Ekonomi
#Enflasyon
#ABD Başkanı
#Joe Biden
#Georgia eyaleti Valisi
#Brian Kemp
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