ABD ekonomisinde 'Joe Biden' alarmı: Georgia eyaleti Valisi yüksek enflasyona karşı 'acil durum' ilan etti

Federal harcamalardan yerli enerji üretimini engelleyen politikalara kadar Biden ekonomisinin yaptığı tek şeyin, orta sınıfın cebinden daha fazla para çıkarmak olduğunu ifade eden Kemp, "Yüksek fiyatlar, aile bütçelerini etkilemeye devam ederken, çalışkan Georgialılar gerçek bir rahatlamayı hak ediyor ve bu yüzden bunu doğrudan pompada onlara iletmek için bir idari emir imzaladım." ifadesini kullandı.