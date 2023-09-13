|
Dünya

Libya'daki sel felaketi sebebiyle ABD Başkanı Biden taziye mesajı yayımladı

Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle ABD Başkanı Joe Biden taziye mesajı yayımladı. Biden, "Jill ve ben, Libya'daki yıkıcı sellerde sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

10:49 . 13/09/2023 الأربعاء
AA
ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.


Beyaz Saray resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda Biden,
"Jill ve ben, Libya'daki yıkıcı sellerde sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz."
ifadesini kullandı.


ABD'nin yardım kuruluşları vasıtasıyla acil durum fonlarının bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Biden,
"ABD, ek destek sağlamak için Libya makamları ve BM (Birleşmiş Milletler) ile koordinasyon içinde çalışıyor."
dedi.

ABD Başkanı Biden,
"Yaşanan çok sayıda can kaybı için Libya halkının acısını paylaşıyor, kayıp sevdiklerinin bulunması temennilerimizi iletiyoruz."
mesajını paylaştı.


Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.


Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.



Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.


Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.


Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.



Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bini aştı kayıp sayısı 10 bine ulaştı
Libya'da sel felaketi: Ölü sayısı 5 bini aştı kayıp sayısı 10 bine ulaştı

'Daniel Fırtınası’ nın Libya’da getirdiği şiddetli yağışlar sonucu Derna, Bingazi, Sousse, Al-Marj ve Misrata kentlerinde sel meydana geldi. Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 5 bine kayıp kişi sayısının ise 10 bine ulaştığını duyurdu. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, yaşanan afet sonrası, uluslararası acil yardım çağrısında bulunuldu. Türkiye hızlı vaziyet alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla arama kurtarma ekiplerini Libya'ya taşıyacak uçağın ilkini bölgeye gönderdi. Facianın yaşandığı bölgede Türklerin olup olmadığı merak edilirken, Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yılmaz, "Ölenler içinde Türklerin olduğuna yönelik henüz bilgi yok. Talep gelmesi halinde Türklerin tahliyesini yaparız" dedi.


#Libya
#ABD
#Joe Biden
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple Watch 9 - Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri