Libya'daki sel felaketi sebebiyle ABD Başkanı Biden taziye mesajı yayımladı

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.
Libya'daki sel felaketi
Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.
Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.
Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.
Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.
Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.