Dünya İran İnsan Hakları Kurumu Hayatını kaybeden gösterici sayısı 342ye yükseldi
ORTADOĞU

İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 342'ye yükseldi

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede yaklaşık 60 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Ülkedeki 31 eyaletten 23'üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İran İnsan Hakları Kurumu: Hayatını kaybeden gösterici sayısı 342ye yükseldi
Arşiv

Norveç merkezli IHR'ye ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede yaklaşık 60 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Ülkedeki 31 eyaletten 23'üne dair verilerin yer aldığı raporda en çok can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sistan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi.

Raporda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran'da 39, Mazenderan'da 33, Kürdistan'da 32, Gilan ve Batı Azerbaycan'da 23'er, Kirmanşah'ta 14, Elborz'da 15, Huzistan ve Horasan-ı Rezevi'de 5'er, İsfahan ve Zencan'da 4'er, Merkezi ve Loristan'da 3'er, Kazvin, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İylam, Buşehr ve Hemedan'da ikişer, Simnan ve Kirman'da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden göstericilerden 43'ünün 18 yaş altı, 26'sının da kadın olduğu ifade edildi.

Raporda, göstericilerden gözaltına alınanların sayısının 10 binin üzerinde olduğu aktarılırken, şu ana kadar 5 gösterici hakkında da idam kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

IHR, 11 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 304 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde 40'tan fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran'da protestolar sürüyor
DÜNYA
İran'da protestolar sürüyor
Gramı 60 TL

Gramı 60 TL

İki dönümden sadece 500 gram çıkıyor.
Listede Türkiye de var

Listede Türkiye de var

​Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını seçti.
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashıra terörist diyemedi

TOKİ 11 il için daha kura tarihini açıkladı.

Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

19 Kasım'da sona eriyordu: ​Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı açıklaması.

​FETÖ'cü Bülent Keneş İsveç basınına resmen yalvardı.

İstiklal'e bombayı bırakan terörist adliyede.

Bomba imha uzmanları fünye ile patlattı.

​Öğle saatlerinden itibaren kuvvetli vuracak.

​İstanbul Fatih'teki olayda 10 kişi yaralandı.

​Polonya Cumhurbaşkanı'ndan füze açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj.

​Üç kişi vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu
Spor

Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi. Yapılan başvuruda öne çıkan şehirlerin, İstanbul, Konya, Gaziantep ve Trabzon olduğu belirtiliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Steve Clarke: “Oyuncularımın zorlu deplasmanı deneyimlemesini istedim”
Spor

Steve Clarke: “Oyuncularımın zorlu deplasmanı deneyimlemesini istedim”

A Milli Futbol Takımı’na Diyarbakır’da 2-1 mağlup olan İskoçya’da Teknik Direktör Steve Clarke basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir atmosferde maça çıktıklarını vurgulayan Clarke, “Bizleri baskı altına aldılar. Sonrasında duran toptan bir gol yedik. Dolayısıyla Türkiye’nin iyi oynadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Clarke'ın açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi
Gündem

İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır'a terörist diyemedi

Halk TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albashır'a terörist denilmesi için elde delil olmadığını ileri sürdü. Terörist Ahlam Albashır'ın PKK üyesi olduğunu itiraf etmesini hasıraltı eden Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu da bilmiyor olabilir" ifadesini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.