İran'da 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine tatbikat yapıldı

İran'da 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine geniş kapsamlı tatbikat yapıldı.
İran'ın başkenti Tahran'da 7 büyüklüğündeki bir deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı başladı.
Tatbikata ilişkin ülke medyasına bilgi veren Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, tatbikatla Tahran'da olası bir depreme hazırlık seviyesini iyileştirme ve koordine etmenin amaçlandığını söyledi.
Nasıri, tatbikatta çok sayıda helikopter, uçak ve insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti.
Nasıri, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, tatbikatın Tahran'ın kuzeyindeki fayda Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde meydana gelen varsayımsal bir deprem senaryosuna dayanılarak tasarlandığını ifade etmişti.