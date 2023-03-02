|
Reklam
Reklam
Dünya

İran'da 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine tatbikat yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da 7 büyüklüğündeki bir deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı başladı. Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, Tahran'da çok sayıda fay hattının bulunması nedeniyle büyük depremler olabileceğine işaret ederek, "İnşallah bu deprem asla olmaz ama bu muhtemel duruma hazırlıklı olmalıyız çünkü çeşitli fayların üzerindeki Tahran'da richter ölçeğine göre altının üzerindeki depremler olabilir." dedi.

13:28 . 2/03/2023 Perşembe
AA
İran'da 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine geniş kapsamlı tatbikat yapıldı.

İran'da 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine geniş kapsamlı tatbikat yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da 7 büyüklüğündeki bir deprem ihtimaline karşı geniş kapsamlı havadan kurtarma tatbikatı başladı.


Tatbikata ilişkin ülke medyasına bilgi veren Tahran Krizi Önleme ve Yönetme Kurumu Başkanı Ali Nasıri, tatbikatla Tahran'da olası bir depreme hazırlık seviyesini iyileştirme ve koordine etmenin amaçlandığını söyledi.


Tahran'da çok sayıda fay hattının bulunması nedeniyle büyük depremler olabileceğine işaret eden Nasiri,
"İnşallah bu deprem asla olmaz ama bu muhtemel duruma hazırlıklı olmalıyız çünkü çeşitli fayların üzerindeki Tahran'da richter ölçeğine göre altının üzerindeki depremler olabilir."
dedi.

Tatbikatta muhtemel bir deprem sonrasında havadan yardım ve kurtarma faaliyetlerinin hazırlık seviyesinin ölçüldüğünü aktaran Nasıri,
"Tatbikata, Ordu, Devrim Muhafızları Ordusu, Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Teşkilatı başta olmak üzere 27 askeri, sivil ve yardım ve hizmet kuruluşları katılıyor."
ifadelerini kullandı.

Nasıri, tatbikatta çok sayıda helikopter, uçak ve insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti.


Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çamran, 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Tahran'da meydana gelebilecek bir depremin Türkiye ve Suriye'de yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler gibi "yüzyılın felaketi" olabileceğini belirterek,
"Yıl boyunca deprem yaşayan başka ülkeler de var fakat binalarını düzgün yaptıkları için bu tür olaylara tanık olmuyorlar. Dayanıklı binalar yapmazsak nasıl bir felakete tanık olacağımız belli olmaz."
ifadelerini kullanmıştı.

Nasıri, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, tatbikatın Tahran'ın kuzeyindeki fayda Richter ölçeğine göre​​​​​​​ 7 büyüklüğünde meydana gelen varsayımsal bir deprem senaryosuna dayanılarak tasarlandığını ifade etmişti.




#İran
#Deprem Tatbikatı
#Tahran
2 saat önce
default-profile-img
İran'da 7 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerine tatbikat yapıldı
Merkez Bankası'ndan 'deprem' açıklaması: Etkileri izleniyor
CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
Kremlin'den açıklama geldi: Putin silahlı saldırı sonucu iptal etti
Son 94 yılın en sıcak mart ayı: Termometreler 29 dereceyi gösterdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.