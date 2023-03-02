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Dünya

İran'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak hamle: Rusya'dan resmen talep ettiler

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, İran'ın Rusya'dan muhtemel bir saldırıyı engellemek amacıyla S-400 hava savunma sistemi istediğini duyurdu.

10:28 . 2/03/2023 Perşembe
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S-400 hava savunma sistemi

S-400 hava savunma sistemi

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, İran'ın Rusya'dan olası bir saldırı ihtimaline karşı S-400 hava savunma sistemlerini talep ettiğini yazdı.

Haberde
S-400 hava savunma sistemi
için "sofistike" ifadesi kullanılırken, Tahran yönetiminin, İran'ın nükleer programına İsrail saldırısından endişe ettiği kaydedildi. Bu sebepten ötürü Moskova'dan S-400'leri istendiği ifade edildi.

'Saldırı kararını hızlandıracak'

Haberde,
"Rusya'nın Tahran'a yaptığı savunma yardımı, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırı için planlarını yeniden çizmesine neden oluyor"
ifadesi yer aldı.

Konuyla alakalı konuşan ABD ve İsrailli yetkililer, İran'ın S-400'leri alma ihtimalinin olası bir saldırı kararı hızlandırabileceğini söyledi.


#İran
#Rusya
#S-400 hava savunma sistemi
1 hour ago
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İran'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak hamle: Rusya'dan resmen talep ettiler
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