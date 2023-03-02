S-400 hava savunma sistemi
ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, İran'ın Rusya'dan olası bir saldırı ihtimaline karşı S-400 hava savunma sistemlerini talep ettiğini yazdı.
Haberde
S-400 hava savunma sistemi
için "sofistike" ifadesi kullanılırken, Tahran yönetiminin, İran'ın nükleer programına İsrail saldırısından endişe ettiği kaydedildi. Bu sebepten ötürü Moskova'dan S-400'leri istendiği ifade edildi.
'Saldırı kararını hızlandıracak'
'Saldırı kararını hızlandıracak'
Haberde,
"Rusya'nın Tahran'a yaptığı savunma yardımı, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırı için planlarını yeniden çizmesine neden oluyor"
ifadesi yer aldı.
Konuyla alakalı konuşan ABD ve İsrailli yetkililer, İran'ın S-400'leri alma ihtimalinin olası bir saldırı kararı hızlandırabileceğini söyledi.
#İran
#Rusya
#S-400 hava savunma sistemi
1 hour ago
İran'dan ABD ve İsrail'i kızdıracak hamle: Rusya'dan resmen talep ettiler
Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener
Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Hiç fay hattı bulunmuyor: Deprem riski en az olan il
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı