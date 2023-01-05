Dünya İranda başını açıp poz veren oyuncu hakkında karar verildi
ORTADOĞU

İran'da başını açıp poz veren oyuncu hakkında karar verildi

İran'da yetkililer, geçen ay hükümet karşıtı protestocularla dayanışmasını ifade ettiği için tutuklanan ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti'yi (Terane Alidusti) serbest bıraktı.

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Haber Merkezi Diğer
İranda başını açıp poz veren oyuncu hakkında karar verildi
Taraneh Alidoosti

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestoları "kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alınan kadın oyuncu Terane Alidusti, şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.

Alidusti'nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İranlı oyuncunun avukatı, sabah saatlerinde, sanatçının senet karşılığında şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü İranlı aktris Alidusti, ülkedeki protestolara destek amacıyla sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamış, 17 Aralık'ta "rejim karşıtı gösterilere destek vermek", "doğru olmayan içerikler paylaşmak" ve "eylemleri kışkırtmak" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

MAHSA EMİNİ’NİN ÖLÜMÜYLE BAŞLADI

İran’daki gösteriler Tahran’da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke geneline yayılan yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı
DÜNYA
İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
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İranda 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
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Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
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Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
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İran resmi haber ajansı, başkent Tahranın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
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Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
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Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
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Tahranda da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
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Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
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Belçikalı sanatçı Edith Dekyndtin saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.
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