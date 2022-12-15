İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı

İran İçişleri Bakanlığı, ülkede sosyal medyanın tamamen yasaklanacağına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

İran medyasında ve yabancı basında yer alan iddialara yönelik bir bildiri yayınlayan bakanlık, "İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin konuşmasında sosyal medyanın tamamen yasaklanacağı şeklinde bir açıklaması olmamıştır. Bu tür haberler son haftalarda gördüğümüz medya savaşının bir örneğidir” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

İran medyasında ve yabancı basında yer alan haberlerde, Bakan Vahidi’nin İran'ın Güney Horasan eyaletinde din alimleri ile gerçekleştirdiği görüşmede “Sosyal medyanın toplum sağlığı için kontrol edilmesi gerekiyor. Düşman her ne kadar VPN (Sanal özel ağ) üretse de sosyal medyayı tamamen yasaklayacağız” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

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