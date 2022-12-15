Dünya İranda sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı
ORTADOĞU

İran'da sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı

İran İçişleri Bakanlığı, ülke medyasında ve yabancı basında yer alan İran'da sosyal medyanın tamamen yasaklanacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

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Haber Merkezi İHA
İranda sosyal medyanın yasaklanacağı iddiası yalanlandı
Foto:Arşiv.

İran İçişleri Bakanlığı, ülkede sosyal medyanın tamamen yasaklanacağına ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı.

İran medyasında ve yabancı basında yer alan iddialara yönelik bir bildiri yayınlayan bakanlık, "İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin konuşmasında sosyal medyanın tamamen yasaklanacağı şeklinde bir açıklaması olmamıştır. Bu tür haberler son haftalarda gördüğümüz medya savaşının bir örneğidir” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

İran medyasında ve yabancı basında yer alan haberlerde, Bakan Vahidi’nin İran'ın Güney Horasan eyaletinde din alimleri ile gerçekleştirdiği görüşmede “Sosyal medyanın toplum sağlığı için kontrol edilmesi gerekiyor. Düşman her ne kadar VPN (Sanal özel ağ) üretse de sosyal medyayı tamamen yasaklayacağız” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

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