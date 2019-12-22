Dünya İranda grip salgınından ölenlerin sayısı 106ya yükseldi
ORTADOĞU

İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Daire Başkanı Hüseyin İrfaniyan, ülkede grip salgını nedeniyle son bir haftada 7 kişinin öldüğünü, eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 106'ya çıktığını söyledi.

Haber Merkezi AA
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

  • Söz konusu hastaların muayeneleri sonrası 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu dile getiren İrfaniyan, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 7 Aralık'taki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 81 kişiye ulaştığını duyurmuştu.

DOMUZ GRİBİ TESPİT EDİLMİŞTİ

  • İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.
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