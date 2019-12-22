İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İrfaniyan, son bir haftada 3 bin 354 kişinin nefes darlığı şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.
- Söz konusu hastaların muayeneleri sonrası 82 kişiye grip teşhisi konulduğunu dile getiren İrfaniyan, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiğini belirtti.
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, 7 Aralık'taki açıklamasında, grip salgını nedeniyle eylül ayından bu yana ölenlerin sayısının 81 kişiye ulaştığını duyurmuştu.
DOMUZ GRİBİ TESPİT EDİLMİŞTİ
- İran'da son aylarda Gülistan, Mazendaran, Kehguliye-Buyer Ahmed, Kirman ve Ahvaz eyaletlerinde H1N1 virüsü (domuz gribi) tespit edildiği açıklanmıştı.