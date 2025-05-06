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İran'da olumsuz hava şartlarından dolayı 9 can kaybı

İran'da olumsuz hava şartlarından dolayı 9 can kaybı

14:576/05/2025, Salı
AA
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İran'da olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.
İran'da olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

İran'da olumsuz hava koşullarında, yıldırım düşmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle son bir haftada 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı.

Tesnim Haber Ajansına konuşan İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, konuya ilişkin bilgi verdi.


Yektaperest, "27 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında şiddetli rüzgar ve yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi yaralandı." dedi.


  • Söz konusu kişilerden 5'inin yıldırım düşmesi, 4'ünün de şiddetli rüzgar ve düşen cisimler nedeniyle öldüğünü aktaran İranlı yetkili, 63 kişinin Tahran, 7 kişi Güney Horasan, 4 kişi Kirmanşah, 3 kişi Mazenderan, Kazvin, Merkezi ve Elborz eyaletlerinde 2 şer kişi, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Huzistan'da da birer kişinin yaralandığını bildirdi.

Yektaperest, ülkede hava olaylarına bağlı en yüksek yaralı ve ölü sayısının 27 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında kaydedildiğini belirtti.






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