İran'da olumsuz hava şartlarından dolayı 9 can kaybı

Söz konusu kişilerden 5'inin yıldırım düşmesi, 4'ünün de şiddetli rüzgar ve düşen cisimler nedeniyle öldüğünü aktaran İranlı yetkili, 63 kişinin Tahran, 7 kişi Güney Horasan, 4 kişi Kirmanşah, 3 kişi Mazenderan, Kazvin, Merkezi ve Elborz eyaletlerinde 2 şer kişi, Batı Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Huzistan'da da birer kişinin yaralandığını bildirdi.