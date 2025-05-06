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İran'da limandaki patlamanın nedeni: Forkliftten sıçrayan kıvılcım

İran'da limandaki patlamanın nedeni: Forkliftten sıçrayan kıvılcım

14:366/05/2025, Salı
DHA
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Foto: DHA.
Foto: DHA.

İran'ın Bender Abbas kentindeki limanda 26 Nisan'da patlamaya neden olan yangının forkliftten sıçrayan kıvılcımdan kaynaklandığı bildirildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yaşanan patlamanın kaynağını açıkladı. Kolivend, limandaki konteynerlerin standart dışı bir şekilde yerleştirildiğini ve gıda maddeleri ile kimyasal maddelerin yan yana tutulduğunu belirterek, "İlk tespitler olayın dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklandığı, güvenlik ve mesleki ilkelere uyulmadığı yönünde" dedi.


Kolivend, yangının çıkış nedenine ilişkin, “Şehid Recai Limanı'ndaki yangın, bir forkliftten çıkan kıvılcımla başladı. Orada bir itfaiye aracı olsaydı bu yangını ve yayılmasını kolayca önleyebilirdi” ifadesini kullandı.



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