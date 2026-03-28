İran'dan enerji piyasası tepkisi: Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa uyuştu

28/03/2026, Cumartesi
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf açıklama yaptı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "enerji fiyatlarını düşürmek için sahte haberler yapıldığını bu nedenle piyasanın uyuştuğunu" söyledi. "Devam edin, kimse size inanmıyor" ifadesini kullanan Kalibaf, gerçek enerji fiyatlarının kendini göstereceğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya platformundaki hesabından enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı,
"Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa şu an bu girişimlerden dolayı uyuştu.”
dedi.
"Devam edin, kimse size inanmıyor."
ifadesini kullanan Kalibaf, gerçek enerji fiyatlarının kendini göstereceğini vurguladı.
Kalibaf,
“Güçlü olabilirler ama zeki değiller. Sahte haber kartını çok erken kullandılar.”
diye konuştu.

#enerji
#İran
#İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
