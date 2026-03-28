Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran'dan ABD ve İsrail'e çok sert misilleme mesajı: Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!

00:10 28/03/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İran, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarına dair "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Dünyanın, İsrail-ABD’nin ateşle oynadığını, İran’ın altyapısına saldırdığını bir kez daha gördüğünü"
belirten Musevi, ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarına ilişkin
"Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!
" ifadesini kullandı.
Musevi ayrıca, ABD- İsrail ile bağlantılı sanayi tesislerinde çalışanlara, can güvenlikleri için iş yerlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.


#ABD
#Devrim Muhafızları
#İran
#İsrail
#Mecid Musevi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
