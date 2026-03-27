İran'dan Suudi Arabistan'daki ABD üssüne füze yağmuru: Yakıt filosu hedef alındı

19:2927/03/2026, Cuma
AA
İran, El-Harc Üssü’ndeki yakıt filosunu vurduğunu açıkladı.
Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan’daki El-Harc Üssü’ne yönelik füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini açıkladı. “Sadık Vaat 4 Operasyonu” kapsamında gerçekleştirilen saldırılarda, ABD’ye ait yakıt ikmal ve hava destek unsurlarının hedef alındığı ve bazı uçakların imha edildiği öne sürüldü.

İran, ABD güçlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'ın El-Harc Üssü'ndeki yakıt ikmal ve hava destek filosunu füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 84. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

"Bazı uçaklar imha edildi"

ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan operasyonların 84. dalgasının İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırılarda hayatını kaybeden medya mensuplarına ithaf edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarıyla özel bir ortak füze ve insansız hava aracı operasyonuyla füze savunma sistemlerini imha ederek, El-Harc Üssü'ndeki yakıt ikmal ve hava destek filosunun bulunduğu yeri katı ve sıvı yakıtlı füzelerle saldırı altına aldı."

Saldırılarda, ABD güçlerinin "geniş gövdeli ve ağır yakıt ikmal ve destek uçaklarından birkaçının imha edildiği veya ciddi şekilde hasar verildiği" öne sürüldü.



