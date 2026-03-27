İran'dan Suudi Arabistan'daki ABD üssüne füze yağmuru: Yakıt filosu hedef alındı

İran, ABD güçlerinin konuşlandığı Suudi Arabistan'ın El-Harc Üssü'ndeki yakıt ikmal ve hava destek filosunu füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan operasyonların 84. dalgasının İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) saldırılarda hayatını kaybeden medya mensuplarına ithaf edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri'ndeki silah arkadaşlarıyla özel bir ortak füze ve insansız hava aracı operasyonuyla füze savunma sistemlerini imha ederek, El-Harc Üssü'ndeki yakıt ikmal ve hava destek filosunun bulunduğu yeri katı ve sıvı yakıtlı füzelerle saldırı altına aldı."