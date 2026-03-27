ABD ekonomisinde İran depremi: Milyarlarca dolar kaybedildi

ABD ekonomisinde İran depremi: Milyarlarca dolar kaybedildi

18:3327/03/2026, Cuma
İran saldırılarında 10 ABD askeri ağır yaralandı.
İran saldırılarında 10 ABD askeri ağır yaralandı.

ABC News ve The Wall Street Journal kaynaklı haberlere göre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında yüzlerce asker yaralandı, milyarlarca dolarlık zarar oluştu. Yetkililer, bazı askerlerin durumunun ağır olduğunu belirtirken, 2,9 milyar dolara varan zararın büyük bölümünün İran’ın füze ve İHA saldırılarından kaynaklandığı ifade edildi.

ABD basını, ABD'nin, İran'a karşı saldırılarında bugüne kadar 300'den fazla askerinin yaralandığını ve milyarlarca dolar zayiat verdiğini yazdı.

ABC News'e konuşan ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırılar hakkında bilgi verdi.

ABD ekonomisinde 2,9 milyar dolar zarar

Yetkililer, İran'a karşı saldırılarda şu ana kadar 303 askerin yaralandığını, bunlardan 273'ünün tedavi olarak görevine döndüğünü, 10'unun ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Öte yandan Wall Street Journal gazetesine konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, ABD'nin şu ana kadar İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar-2,9 milyar dolar arasında zarara uğradığını belirtti.

McCuster, zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu verildiğini kaydetti.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.



