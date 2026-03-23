İran'dan İspanya'ya eşi benzeri görülmemiş teşekkür: Füzelere yazıp gönderdiler

14:2523/03/2026, Pazartesi
İran, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e füzelere yapıştırdığı mesajlarla teşekkür etti.
Orta Doğu’yu ateş hattına çeviren savaşın 3. haftası geride kalırken, İran’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Tahran yönetimi, ABD’ye karşı tutumuyla dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e füzelere yapıştırdığı mesajlarla teşekkür etti.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş 24. gününde devam ederken, bölgede tansiyon giderek yükseliyor. Bu süreçte Tahran yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ TEŞEKKÜR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in ABD’ye karşı çıkarak İspanyol üslerini kapatma kararı, Washington ile ilişkilerde tansiyonu yükseltirken, İran tarafından övgüyle karşılandı. İspanyol liderin sergilediği tutumu öven İran, teşekkür mesajının yer aldığı görselleri bölgedeki füzelerine yapıştırmaya başladı.

Uzmanlara göre bu tür adımlar, klasik diplomatik yöntemlerin dışına çıkan yeni bir iletişim biçimine işaret ediyor. Bu tür hamlelerin, tarafların mesajlarını küresel ölçekte daha görünür kılma çabasının bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

