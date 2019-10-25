Dünya İşgalci İsrail Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 50 Filistinliyi yaraladı
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İşgalci İsrail 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde 50 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze'de düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine saldırı düzenledi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırı sonucu 23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail gerçek mermiyle saldırdı.
İşgalci İsrail gerçek mermiyle saldırdı.

İşgalci İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinli yaralandı.

23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail, Gazze şeridinde saldırı düzenledi.
  • Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu 23'ü gerçek mermiyle olmak üzere 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Barışçıl

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Filistinliler 30 Mart 2018'den bu yana her cuma

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

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