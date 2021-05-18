Dünya İşgalci İsrail Gazzeyi bombaladığı anın fotoğrafını Fil Suresinden ayetlerle alay ederek paylaştı
ORTADOĞU

İşgalci İsrail Gazze'yi bombaladığı anın fotoğrafını Fil Suresi'nden ayetlerle alay ederek paylaştı

Terör devleti İsrail'in, Arapça Twitter hesabından, Gazze'ye yapılan hava saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Paylaşımda, Müslümanlarla alay etmek maksadıyla Fil Suresi'nden alıntı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail Gazzeyi bombaladığı anın fotoğrafını Fil Suresinden ayetlerle alay ederek paylaştı
İsrail'in resmi hesabından yapılan paylaşım

İsrail işgal kuvvetleri, haftalardır Filistin'de başta Gazze ve Kudüs olmak üzere masum sivillere saldırıyor.

Saldırıların dozu günden güne artarken, hukuk tanımaz İsrail'in saldırılarında,10 Mayıs'tan bu yana 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi yaşamını yitirdi, 1442 kişi yaralandı.

Kur'an-ı Kerim ayetiyle alay ettiler

Dünya kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve uluslararası kuruluşlar ile devletlerin tüm çağrılarına rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaptı.

Gazze'ye yapılan bir hava saldırısının görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, Müslümanlarla alay etmek maksadıyla Fil Suresi'nden "Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?" ayetine yer verildi.

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