Dünya İşgalci İsrail güçleri Batı Şeriada Filistinlilere ait 8 evi yıktı
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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait 8 evi yıktı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 8 evi yıktığı belirtildi. Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, buldozerler eşliğinde beldeye gelen İsrail askerlerinin burada iki köyde yıkım gerçekleştirdiğini kaydeden Amur, bu yıkımla birlikte Filistinli belde sakinlerinden 35 kişinin evsiz kaldığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da Filistinlilere ait 8 evi yıktı
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Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, konuya dair açıklamada bulundu.

Amur, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Yatta beldesinde Filistinlilere ait 8 evi yıktığını söyledi.

Buldozerler eşliğinde beldeye gelen İsrail askerlerinin burada iki köyde yıkım gerçekleştirdiğini kaydeden Amur, bu yıkımla birlikte Filistinli belde sakinlerinden 35 kişinin evsiz kaldığını belirtti.

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Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

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İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in ocak ayından aralık ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi"nde ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.

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