Dünya Silvanın çığlığı
ORTADOĞU

Silvan’ın çığlığı

İşgalci İsrail, şimdi de Mescid-i Aksa’nın bitişiğinde binlerce Filistinlinin yaşadığı Silvan Mahallesi’ni yıkmakla tehdit ediyor. Silvan Savunma Komitesi Üyesi Halil Tayeh, “İşgalcilerin amacı bütün Filistinlileri Kudüs’ten çıkarmak. Kudüs’ü Yahudileştirmek için evlerimizi yıkıyorlar. Vahşi yıkımlar acilen durmalı” dedi.

Hatice Saka Yeni Şafak
​İsrail şimdi de Mescid-i Aksa’nın bitişiğinde binlerce Filistinlinin yaşadığı Silvan Mahallesi’ni yıkmakla tehdit ediyor
İşgalci İsrail güçlerinin hedefindeki Silvan Mahallesi

İsrail’in Kudüs şehrindeki vahşi yıkımları hız kesmiyor. İşgalciler yılbaşından bu yana Kudüs’te Filistinlilere ait 81 binayı yıktı. Özellikle Silvan Mahallesi’nde yaşayanlar son günlerde zor zamanlardan geçiyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip. Mescid-i Aksa’nın hemen bitişiğinde çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan, bölgeyi Yahudileştirmeye çalışan İsrail’in hedefinde yer alıyor. Mahallede ikamet eden çok sayıda Filistinli aile İsrail’in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALACAK

Silvan Mahallesi’nin Batın el-Hava bölgesinde sayıları 86’yı bulan Filistinli ailelerden toplam 725 kişi, El-Bostan bölgesinde de 1550 kişi evsiz kalma korkusu yaşıyor. Gazetemize konuşan Silvan Savunma Komitesi Üyesi Halil Tayeh, işgalcilerin Kudüs’ü Yahudileştirme ve Filistinlileri Kudüs’ten gönderme politikasını son hızla uygulamaya devam ettiklerini ifade etti. “Kudüs’ü bir Yahudi şehri haline getirmeyi ve Mescid-i Aksa’yı tamamen Yahudi bir mabede dönüştürmeyi hedefliyorlar. Buna ulaşabilmek için Filistinlilere yönelik tutuklama, şehirden uzaklaştırma ve evlerini yok etme politikası uyguluyorlar” diyen Tayeh, “Bizi yurtsuz bırakmak için her yolu deniyorlar. İşgalcilerin amacı tüm Filistinlileri Kudüs’ten çıkarmak. Kudüs’ü Yahudileştirmek için evlerimizi yıkıyorlar. Silvan mahallesi şu an işgalcilerin hedefinde. Bu vahşi yıkımlar acilen durmalı” dedi.

RUHSAT YIKIMIN BAHANESİ

Bu yılın başından beri Kudüs’te Filistinlilere ait onlarca ev ve tesisin yıkıldığına vurgu yapan Tayeh, “Evlerimizi yıkmak için ruhsatsız olduğunu bahane ediyorlar. Ruhsatı almak içinse çok ağır şartlar öne sürüyorlar. Elbette ki öne sürdükleri şartların hepsi ruhsatın alınmasını engellemek için konuluyor. Filistinliler ne yaparlarsa yapsın bu ruhsatı almaları imkansız. Bu sebeple Filistinliler ev inşa edemiyor” diye konuştu. “Geçen hafta Kudüs’te bir anaokulu için yıkım kararı çıkardılar. Anaokulunun sahibi binanın bir kısmını kendi elleriyle yıktı” diyen Tayeh, İsrail rejiminin yaptığı yıkım karşılığında da Filistinlilere fatura çıkardığını ifade ederek şunları kaydetti: “İşgal devletinin güçleri geldi ve binanın geri kalanını yıktılar. Yıkım için de okulun sahibinden 25 bin dolar istediler. Elbette tüm bu uygulamalar işgalcilerin Filistinlilere yönelik saldırgan politikasının bir parçası. Kudüs’ü Müslümanların olmadığı bir şehre dönüştürmek için her şeyi yapıyorlar.”

İŞGALCİLER TERK EDELİM DİYE YARDIM TEKLİF EDİYOR

Silvan Savunma Komitesi Üyesi Halil Tayeh, “Evleri yıkıldıktan sonra insanlar sokakta kalıyorlar. Kudüs’ten çıkıp gitmeye zorlanıyorlar, hatta gitmeleri için işgalciler yardım bile teklif ediyorlar. Ancak evleri yıkılan aileler topraklarını terk etmeyi reddediyorlar. Akrabalarının ya da komşularının evine sığınıyorlar. Küçücük evlerde birden fazla aile bir arada yaşamak zorunda kalıyor. Karşımızda vahşi ve kanun tanımaz işgalciler var” dedi. İsrail’in yıkım kararı verdiği Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşananlara atıfta bulunan Tayeh, şunları söyledi: “Düşünün BM’nin verdiği kararla evlerinde oturan Filistinlilerin yaşadığı koca bir mahalle yıkılmak istendi. BM sadece olaylar büyüyünce açıklamada bulundu. Destekleri ise sözden öteye geçmedi. Daha önce Filistinliler defalarca BM’ye başvurdular. Hiçbir dönüş alamadılar. Tehlike giderek büyüyor. Buradaki insanlar bütün yollarla işgalcilerle mücadele ediyor. Müslüman ülke yönetimlerinin ve uluslararası güçlerin her platformda işgalcilerin karşısında durması şart.”

İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
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İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İşgalci İsrail güçlerinden Gazze'de saldırı: 10'u çocuk 24 Filistinli yaralandı​
FOTOĞRAF 43
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İşgalci İsrail güçlerinden Gazze'de saldırı: 10'u çocuk 24 Filistinli yaralandı​
İşgalci İsrail kuvvetleri, Mescid-i Aksa'nın 52 sene önce fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasını protesto eden Filistinlilere gerçek mermi ile saldırdı. Olaylarda 10'u çocuk 24 Filistinli yaralandı. İsrail Savunma Bakanı Gantz, sınır hattındaki olaylara 'cevap verileceğini' duyurdu.

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